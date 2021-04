Chamada Pública para escolher novos fornecedores da Agricultura Familiar Foto: Secretaria de Comunicação Prefeitura de Rio Bonito

Publicado 12/04/2021 12:38

Rio Bonito - A Prefeitura de Rio Bonito, através das Secretarias de Educação, está realizando a primeira Chamada Pública neste ano para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 7 a 26 de abril de 2021, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na BR 101, Km 265, Praça Cruzeiro (Centro Administrativo da Prefeitura). Nesta data será recebida a documentação exigida no edital.

É importante ressaltar que a entrega de documentações acontece apenas nos dias úteis. O edital e a listagem completa dos gêneros alimentícios a serem fornecidos serão disponibilizados no site http://www.riobonito.rj.gov.br.



Os agricultores interessados em participar da Chamada Pública precisam reunir a documentação conforme listada no edital.

A lei determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.