O prefeito Leandro Peixe assinou o convênio para facilitar o acesso de empresários e empreendedores a linhas de crédito, através da AgeRio. Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 12:49 | Atualizado 12/04/2021 12:50

Rio Bonito - O prefeito Leandro Peixe e o presidente da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), André Luiz Vila Verde, assinaram um convênio entre o município e o Governo do Estado para beneficiar e estimular os empresários e empreendedores locais que tiveram os seus negócios impactados e fragilizados pela pandemia.

O evento, realizado nesta terça-feira (6) no auditório do Centro Administrativo, na Praça Cruzeiro, contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, da diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver, além de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e da Associação Comercial, entre outros.



A AgeRio tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, levando como pilares essenciais a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança.

A agência investe em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, através de recursos próprios e repasses de linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep (Inovacred). Assim, a empresa contribui para a geração de empregos no estado e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos fluminenses.

“Firmamos essa parceria com o Governo do Estado para trazer o programa de microcrédito da AgeRio, para ajudar os empresários e empreendedores da cidade, que tiveram os seus negócios impactados pela pandemia, além de incentivar a geração de empregos”, afirma o prefeito Leandro Peixe.



O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, explicou que vem trabalhando com o objetivo de garantir o fortalecimento do ambiente de negócios no município.



“Temos que respeitar todos os protocolos sanitários, mas também temos que, mesmo nesse momento de pandemia, criar condições para fortalecer nossos empresários e empreendedores que tiveram os seus negócios diretamente impactados pela pandemia. Intermediamos esse convênio que vai injetar recursos na economia, gerar novos empregos e renda para o município”, garante Tailor.



Atendimento Centralizado: O secretário também anunciou que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Bonito também fez uma parceria com a prefeitura e cedeu uma sala onde vai funcionar vários serviços integrados do Governo do Estado, entre eles o Sistema Nacional de Empregos (Sine), Casa do Trabalhador e AgeRio. Ele também explicou que está viabilizando a mudança da Casa do Empreendedor, que hoje funciona no Centro Administrativo, na Praça Cruzeira, para este local.



“Dessa forma vamos centralizar vários serviços importantes para a população num mesmo local”, disse.