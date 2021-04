Presidente do Detran Adolfo Konder, ao lado Rodrigo Varejão - Presidente da Coordenadoria de Educação, juntamente com os agentes de trânsito do município que estão fazendo o curso. Foto: Secretaria de Comunicação de Rio Bonito

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 10:39 | Atualizado 26/04/2021 10:39

Rio Bonito - Os guardas municipais que fazem parte do Departamento Geral de Trânsito (Degetran) de Rio Bonito estão participando do curso de atualização de agente de trânsito ministrado pelo Detran-RJ. O curso, que é obrigatório, começou na segunda-feira (19) e consta na Portaria do Denatran nº 94/2017 que prevê a necessidade de capacitação em curso especializado para os profissionais que executem as atividades de fiscalização nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

O curso possui uma carga horária de 32 horas/aulas e está sendo ministrado pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran, no 14º andar da sede do departamento, no Centro do Rio.



O curso é composto de aulas de atualização do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do manual de fiscalização, Ética Profissional, Cidadania e Trânsito, além de técnicas de abordagem e operações, entre outros temas.



“É muito importante essa iniciativa do Detran de possibilitar aos municípios capacitar seus agentes de trânsito, com o objetivo de integrar as ações de todos os agentes responsáveis pelo setor. É fundamental que essas atualizações sejam dadas de forma contínua”, garante o Prefeito Leandro Peixe.

O objetivo do Detran é capacitar profissionais que exercem as funções de fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo de trânsito, para que se tenha uma uniformidade de atuação, seja de competência municipal ou estadual.

“A lei está sempre mudando e os agentes têm de acompanhar essas mudanças. Esse curso é importante para atualizar os conhecimentos dos nossos agentes que não fazem essa atualização desde 2015. Além disso, essa integração com o Detran/RJ promove mais segurança ao trânsito no Estado do Rio”, afirma secretário de Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito, Rafael Sodré.