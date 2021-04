A Coordenadora Geral de Saúde Mental, Renata Martins, explicou que a contratação desses profissionais faz parte do plano de estruturação e reorganização da rede de saúde mental. Segundo ela, durante o encontro também foi apresentado o fluxo de acolhimento da rede municipal de saúde. Foto: Site da PMRB

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:11 | Atualizado 30/04/2021 11:47

Rio Bonito - A secretaria de Saúde reuniu nesta quinta-feira (29) os novos profissionais que irão atuar na operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial, a fim de cumprir as metas estabelecidas pelas políticas de saúde estabelecidas pelos governos federal e estadual. São médico especialista em Psiquiatria, Médico Especialista em Psiquiatria Infantil, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Operacional, Auxiliar de Cozinha, Cozinheira, Oficineiro de Saúde, Cuidador em Saúde I e Cuidador em Saúde II, que foram selecionados pelo processo seletivo simplificado.

A reunião, que aconteceu no Centro Administrativo da prefeitura, na Praça Cruzeiro, contou com a presença da secretária de Promoção Social, Natália Guimarães Moreira Netto, assistentes sociais, além de profissionais ligados a saúde mental.

Publicidade

A secretária de Saúde, Daiana Albino, deu as boas vindas aos novos profissionais e falou da importância desse trabalho para a população da cidade.



“Dou as boas vindas a todos os novos profissionais, pois o trabalho de vocês é muito importante para o fortalecimento das nossas equipes. Agradeço a presença dos representantes das outras secretarias, que fazem um trabalho em conjunto conosco, pois a saúde mental tem que estar alinhada com os outros serviços, caso contrário não vamos avançar. Vamos respeitar as limitações, o espaço de cada setor, mas sempre estaremos alinhados com as necessidades e expectativa da população”, afirma a secretária.



A Coordenadora Geral de Saúde Mental, Renata Martins, explicou que a contratação desses profissionais faz parte do plano de estruturação e reorganização da rede de saúde mental. Segundo ela, durante o encontro também foi apresentado o fluxo de acolhimento da rede municipal de saúde.



“A expectativa era muito grande pela chegada desses profissionais, que, com certeza, veio para somar e qualificar o trabalho sempre em busca do melhor acolhimento e atendimento daqueles que busca o tratamento especializado em saúde mental. Aproveitamos também esse momento para acolher os nossos amigos do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Estratégia de Saúde da Família (ESF) e NASF que são nossos parceiros nesse trabalho”, garante Renata Martins.