Babton BiondiFoto: Reprodução

Publicado 06/10/2024 19:13

Rio Claro - Babton Biondi (PP) foi eleito prefeito de Rio Claro neste domingo (6). O candidato teve 74,99% dos votos. Dr. Daniel (União Brasil) ficou em segundo lugar, com 22,53%, enquanto Drªa Pollyanna Mazilli (Podemos) teve 2,48%.

É a segunda vez que Babton se candidata a prefeito do município, tendo ficado em segundo lugar em 2012, com 4.660 votos. Em 2016, foi eleito vice-prefeito, cargo que ocupou entre 2017 e dezembro de 2023, quando assumiu o cargo de prefeito, com a morte de José Osmar.