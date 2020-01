OdontoSesc realiza serviços odontológicos gratuitos em Rio das Ostras

A Carreta do projeto OdontoSesc oferece serviços odontológicos gratuitos para a população de Rio das Ostras. A unidade móvel está instalada na Praça Cláudio Ribeiro, ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Extensão do Bosque. Os atendimentos começaram na última sexta-feira e seguem até o dia 9 de abril.



A chegada do projeto em Rio das Ostras aconteceu por meio de mais uma parceria da Administração Municipal com o Sesc RJ. Para a moradora da localidade de Cláudio Ribeiro, Eliana Cristina da Silva, a iniciativa é uma excelente oportunidade para população que deseja cuidar da Saúde Bucal.



“Estava precisando cuidar dos meus dentes há tempo e não podia deixar essa chance passar. É uma ótima iniciativa porque a população mais carente precisa desses cuidados com a saúde. A expectativa é grande e espero sair daqui com um sorriso novo e mais bonito”, disse Eliana.



Durante os três meses de projeto na Cidade, a equipe do Sesc também realizará um trabalho de Educação em Saúde nas escolas da Rede Municipal, unidades da Secretaria de Bem-Estar Social e para a população em geral. Serão atividades lúdicas, com palhaços, pintura e outras brincadeiras.



“Tão importante quanto proporcionar esse benefício e atividades para a população é saber que esse trabalho também traz um crescimento pessoal para nossos profissionais, porque conhecemos as comunidades mais carentes e sabemos a realidade, as necessidades de cada uma. É muito gratificante”, ressaltou a coordenadora do projeto OdontoSesc no Rio de Janeiro, Taís Feris.