Mais uma edição do Projeto Botinho acontece em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras, as inscrições para o Projeto Botinho acontecem nesta segunda e terça-feira, no Ginásio Poliesportivo Benedito Zarour, localizado na rua Bom Jardim, s/nº, no Jardim Mariléa. Os interessados devem ficar atentos porque as vagas são limitadas. Este ano, o Botinho será realizado entre os dias 20 e 31 de janeiro.



A tradicional colônia de férias realizada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, tem apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Subsecretaria de Esporte e Lazer, além de colaboração do Sesc RJ, como correalizador.



A Prefeitura garante a infraestrutura do Projeto, contemplada pela licitação que atende não só as ações do esporte, como também projetos e programas nas áreas de saúde, educação, turismo e bem-estar social.



Os alunos são divididos em três turmas, com propostas adequadas a cada faixa etária: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos), Tubarão (15 a 17 anos) e Sereia/Lobo do Mar (acima de 18 anos).

As atividades acontecerão entre 8h e 11h. O objetivo é estimular a cultura de prevenção a acidentes marítimos por meio de atividades lúdicas e orientadas.



Os jovens e crianças recebem noções de preservação do meio ambiente, orientações sobre as condições do mar, sobre primeiros socorros e dicas para evitar afogamentos.



INSCRIÇÕES – No ato da inscrição, o interessado deve apresentar cópia da Certidão de Nascimento; atestado médico recente “apto para atividade física”; duas fotos 3×4 coloridas; e a ficha de inscrição preenchida. Caso o responsável legal não possa comparecer no ato da inscrição, o adulto responsável deverá, obrigatoriamente, entregar a cópia da identidade do pai ou mãe da criança, além de Comprovante de Residência.



Haverá distribuição de apenas duas senhas para cada pessoa ou em número total de filhos. Caso as vagas sejam todas preenchidas no primeiro dia, um cadastro de reservas será feito no dia 14, no destacamento de Bombeiros de Rio das Ostras.