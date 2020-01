'Rio das Ostras Soccer Cup' terá edição especial no Sesc Verão

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebe, mais uma vez, dezenas de equipes dos Estados da Região Sudeste para mais um Torneio de Futebol de Campo. O Rio das Ostras Soccer Cup – Edição Sesc Verão acontecerá entre os dias 15 e 18 de janeiro e a cerimônia de abertura será no Ginásio Poliesportivo Benedito Zarour, nesta quarta-feira, às 19h30.Ao todo serão 56 equipes, divididas por categorias sub 9, 11, 13, 15 e 17, jogaram entre si, na primeira fase, nos dias 15, 16 e 17, com partidas pela manhã e à tarde. Já no dia 18 serão realizados os jogos finais da Taça Ouro, Prata e Bronze em cada categoria.Os organizadores da competição preparam uma tabela com os times, partidas e horários que deve ser divulgada em breve, inclusive com acesso pelo Portal da Prefeitura, o https://www.riodasostras.rj.gov.br/ . Todos os jogos terão entrada aberta à população.A bola vai rolar nos estádios municipais Emília Rosa Guimarães (Jardim Marileia), Amaro Mota (Palmital), Centro de Treinamento Gilson Zarour (Jardim Campomar) e Estádio Municipal de Barra de São João (Canutão).O Rio das Ostras Soccer Cup é uma organização MultiEsportes Eventos Esportivos, com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e Sesc RJ.