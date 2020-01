Parque dos Pássaros é um dos atrativos mais procurados no verão em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Com a chegada do verão, período com maior circulação de pessoas em Rio das Ostras, o Parque dos Pássaros se torna um dos atrativos para quem quer um lazer diferente do circuito de praia e sol. A Unidade de Conservação da Natureza atrai centenas de turistas todos os meses. Os visitantes podem observar a fauna e a vegetação característica da Mata Atlântica dentro da área urbana do Município.



“O principal objetivo do Parque dos Pássaros é preservar esse fragmento da natureza que fica no meio O Dia da zona urbana da Cidade e abriga um afloramento do lençol freático. Queremos também servir de abrigo para a fauna local”, explica Mônica Linhares, gerente do Departamento de Planejamento e Conservação Ambiental.

No Parque dos Pássaros funciona a sede da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras. O espaço oferece aos visitantes Trilha Ecológicas, Centro de Visitantes e Auditório. No local, são realizadas atividades educativas e de lazer, além de reuniões com a comunidade do Município.



O Auditório recebe atividades de Educação Ambiental e serve também de espaço para reuniões dos Conselhos da Secretaria de Meio Ambiente e eventos da Prefeitura.



Nas Trilhas Ambientais percorridas por grupos o Parque dos Pássaros disponibiliza um funcionário para explicar o funcionamento do local e contar sua história. Os visitantes são orientados sobre o tempo e o percurso da caminhada.



Há poucos anos, o Viveiro do Parque dos Pássaros foi desativado devido a mudanças da legislação ambiental.



GALERIA LEA PIMENTEL – No Centro de Visitantes do Parque está localizada a Galeria de artes Lea Pimentel, Sala de Exposição onde é possível ter acesso a mostras artísticas de cunho ambiental.



Há dez anos o Projeto Natureza e Arte recebe artistas que trabalham com o tema ambiental e têm a arte ligada à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente.



FUNCIONAMENTO – O Parque dos Pássaros fica no final da Rua Petrópolis, no Jardim Mariléa, e funciona de terça a domingo, no horário das 9h às 16h.