Clínica da Família reativa exames de raio X odontológico em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Clínica da Família, uma das unidades de Saúde mais movimentadas de Rio das Ostras, situada no Âncora, teve mais um avanço no atendimento à população na última semana. Desta vez foi a reativação do equipamento de raio X odontológico. A unidade recebeu os materiais necessários para que as máquinas de raio X voltassem a funcionar e atender toda a comunidade.



O equipamento estava parado há dois anos. Para o gerente da Clínica da Família, Sandro Pereira Ribeiro, a reativação do raio X odontológico é uma grande conquista para a Unidade, pois trata-se de um exame complementar que ajuda no diagnóstico e plano de tratamento do paciente.

“A raio X é muito importante porque auxilia na avaliação de tratamentos como canal, restauração, extração e até perda óssea. Além disso, os pacientes da comunidade não precisarão mais se deslocar para o Centro de Saúde de Nova Cidade e continuarão fazendo o tratamento odontológico aqui mesmo na Clínica da Família”, ressaltou o gerente.



Os atendimentos de raio X, que acontecem por meio de marcação com os dentistas, serão realizados todas às quartas-feiras. Para marcar as consultas, os moradores do Âncora podem se dirigir à Clínica da Família todas às sextas-feiras, às 7h.