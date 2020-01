Colônia de Férias atende crianças e adolescentes gratuitamente em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Com a chegada das férias de janeiro, muitas crianças e adolescentes podem ficar ociosos, em casa. Pensando neste público que a Prefeitura de Rio das Ostras está promovendo colônia de férias nas unidades administradas pela Secretaria de Bem-Estar Social: Centro de Referência Social Norte, Sul e Central (Cras), Centro Integrado de Convivência 1 e 2 (CIC) e as três Casas da Criança.



As atividades, que acontecem até 31 de janeiro, são alternativas seguras para pais e responsáveis que precisam trabalhar fora enquanto os filhos estão participando de atividades recreativas e sócio pedagógicas. Ao todo, são quase 500 pessoas contempladas.



Entre as ações oferecidas estão atendimentos odontológicos, por meio do projeto Odonto Sesc, atividades físicas na academia Objetiva, rodas de conversas, lanches, vôlei, pula-corda, roda, cantiga, teatro, música, gincana, elástico, queimada, entre outros.



As irmãs Angeline Monteiro (10 anos) e Kaylane Monteiro (15 anos) têm o Cras Sul como segunda casa e a Colônia é um bom momento de divertimento. “As portas já se fecharam várias vezes para mim e aqui eu fui incentivada a sonhar. Amo esta casa, que sempre me recebe de braço abertos”, disse Kaylane.



“No dia a dia do Cras Sul a gente faz jiu jitsu, balé, canto, hip-hop e outros projetos. Estas atividades me fazem sentir viva e feliz. Não faltarei um dia da colônia de férias porque ela reforça tudo que busco hoje para ter um espaço na sociedade”, contou Angeline.



“A Colônia de Férias tem o objetivo de proporcionar aos usuários atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, voltadas para o desenvolvimento integral da pessoa, como forma de potencializar a constituição da identidade sociocultural das crianças e adolescentes”, disse Andrea Vasconcelos, coordenadora pedagógica da Secretaria de Bem-Estar Social.