Rio das Ostras realiza 'Verão no Parque' neste domingo

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, promove neste domingo, das 8 às 18 horas, mais uma edição do evento “Verão no Parque”, no Parque dos Pássaros. A entrada é gratuita.



Pela manhã, às 8h, o início do encontro será com meditação e yoga. Durante todo o dia, o público poderá conferir mostra de trabalhos de artistas plásticos locais, exposição de artesanato, shows musicais, caminhadas ecológicas, contação de histórias, pintura infantil e workshop sobre compostagem e energias renováveis.



Estão programadas exposição de orquídeas e degustação e venda de produtos alimentícios. Os visitantes também poderão se divertir com passeio de trenzinho.

O encontro terá a participação de convidados músicos, professores, artesãos, artistas plásticos e circenses e de inscritos no Programa Renda Alternativa, que irão oferecer produtos de Gastronomia e Artesanato.



PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS – Às 14 horas, o público poderá participar de uma palestra sobre plantas alimentícias não convencionais (PANC ‘s). E, às 17 horas, está programado desfile de moda “Primavera Verão”. Para encerrar o evento, a criançada irá se divertir, a partir das 17h30, com uma bela apresentação circense “Sonho de Circo”.



“Encontros como estes no Parque dos Pássaros promovem a união entre as pessoas, fazendo com que, em um belo domingo, as famílias se reúnam com alegria, lazer e conhecimento. O local é aprazível e com uma paisagem cênica belíssima”, destaca Tatá Costa, coordenador do evento.



O Parque Municipal dos Pássaros fica na Rua Petrópolis, s/n, em Jardim Mariléa. O local fica aberto ao público de terça a domingo, das 9 às 16 horas.