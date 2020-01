Concurso de Rio das Ostras: inscrições terminam neste domingo

Rio das Ostras - Quem quiser em ingressar no serviço público de Rio das Ostras tem somente até este domingo, para se inscrever no quarto Edital do Concurso Público da Prefeitura de Rio das Ostras. Os interessados devem acessar o site no Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), no endereço www.ibam-concursos.org.br , localizar o link do Concurso Público do Município de Rio das Ostras – 04/2019, clicar em cargos disponíveis e escolher a opção para a qual deseja realizar a inscrição. Até o momento cerca de 17 mil pessoas já se inscreveram para as 290 vagas disponíveis para a área da Saúde.As vagas são para todos os níveis de escolaridade e o valor da inscrição varia de acordo com a oferta. Para o Ensino Fundamental (Completo e Incompleto) é de R$ 50, enquanto que para os Ensinos Médio e Superior é de R$75 e R$ 100, respectivamente. É importante frisar que o pagamento deve ser efetuado até o dia 21 de janeiro para que a inscrição seja validada.Quatro cargos estão disponíveis para os candidatos que possuem Ensino Fundamental: Atendente de Consultório Dentário – ASB, Auxiliar de Laboratório, Cuidador em Saúde Mental e Maqueiro.Para o Ensino Médio, os cargos disponíveis são: Técnico de Aparelho Gessado, Técnico de Enfermagem, Técnico de Higiene Dental ESF, Técnico de Instrumentação Cirúrgica, Técnico de Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico em Radiologia Especializada e Técnico de Segurança do TrabalhoOs cargos para o Ensino Superior são: Biólogo, Bioquímico, Enfermeiro, Enfermeiro II, Enfermeiro ESF, Enfermeiro Sanitarista, Engenheiro, Farmacêutico, Farmacêutico II, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta II, Instrutor Atividades Físicas Saúde, Musicoterapeuta, Odontólogo, Odontólogo II, Odontólogo Buco Maxilo. Odontólogo Endodontista, Odontólogo ESF, Odontólogo Imaginologista, Odontólogo Ortodontista, Odontólogo Pacientes com Necessidades Especiais, Odontólogo Odontopediatria e Terapeuta OcupacionalTodas as informações necessárias para o candidato, como os requisitos básicos para participação no Concurso e resultados estão disponíveis no endereço www.ibam-concursos.org.br