Fundação Rio das Ostras de Cultura lança calendário de agendamento do Teatro Popular

Rio das Ostras - Interessados em uma data no Teatro Popular de Rio das Ostras devem ficar atentos as datas das cinco audiências públicas que vão agendar espetáculos até março de 2021. O edital, publicado na edição nº 1122 do Jornal Oficial, contempla apresentações de teatro, música, dança, circo, trabalhos artísticos de escolas públicas e privadas e eventos de pequeno porte.A primeira audiência será dia 12 de fevereiro para agendamento para os meses de abril, maio e junho. A segunda audiência está marcada para 21 de maio para garantir vagas no Teatro Popular nos meses de julho, agosto e setembro. A terceira audiência está prevista para 26 de agosto para o mês de outubro e primeira quinzena de novembro. A quarta será em 22 de outubro para janeiro, fevereiro e março de 2021.Todas as audiências acontecerão no auditório da Fundação Rio das Ostras de Cultura localizo na avenida Cristóvão Barcelos, nº 109, Centro. Entre 18h e 19h serão distribuídas senhas. Os dias de semana para agendamento serão para as sextas, sábados e domingos.No ato do agendamento a produção deve apresentar um projeto de apresentação constando: apresentação do projeto; ficha técnica; sinopse do espetáculo ou evento; classificação etária; categoria; modalidade artística; telefone de contato do produtor; e-mail de contato da produção e valor do ingresso, que deve ser comercializado a preço mínimo de R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 15 (promocional e antecipado).A Fundação Rio das Ostras de Cultura sugere que os espetáculos infantis comecem às 17h e os adultos entre 20h e 20h30.O edital completo está disponível no Jornal Oficial do Município edição 1122, de 10 de janeiro, disponível no site www.riodasostras.rj.gov.br