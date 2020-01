Cultura abre edital para produção da encenação da Paixão de Cristo

Rio das Ostras - A Paixão de Cristo é um dos espetáculos mais aguardados em Rio das Ostras durante o feriadão da Semana Santa. Este ano, a Fundação Rio das Ostras de Cultura vai inovar abrindo espaço para que produtores locais candidatem seus projetos em Edital de Seleção. O vencedor receberá um repasse de R$ 40 mil para empregar na criação e produção do espetáculo.



Os interessados devem ter no mínimo 18 anos, residir ou ter atuação artística há pelo menos 01 ano em Rio das Ostras, comprovar experiência anterior de projeto similar e estar inscritos como Pessoa Jurídica (com ou sem fins lucrativos) e MEI.



No corpo do projeto o proponente deve inserir seu currículo e de seus componentes; cópia do texto ou roteiro a ser encenado; proposta detalhada de direção e declaração de fato impeditivo (fornecida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura).Do percentual financeiro, do total a ser repassado, até 10% deve ser destinado ao produtor, até 10% ao diretor, 50% ao elenco, que não pode ser inferior a 25 atores; até 15% a confecção de figurinos e adereços; até 5% a construção de cenários; e até 10% a outras despesas.A seleção das propostas inscritas será por meio de avaliação técnica de pareceristas com notória experiência dentro da área. O resultado final será divulgado pelo Jornal Oficial de Rio das Ostras em 18 de março de 2020.Critérios de pontuação, análise de recursos, prazos, conteúdo de habilitação do proponente entre outros detalhes podem ser conferidos no edital nº 003/2020, publicado no Jornal Oficial nº 1122, em 10 de janeiro de 2020, disponível no site da Prefeitura de Rio das Ostras por meio do link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/1122.pdf