Soul da Casa apresenta show "Canção do Amor Demais"

Rio das Ostras - Toda quinta-feira é dia de Soul da Casa, projeto desenvolvido pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, que abre as portas do Teatro Popular para artistas que atuam na Cidade. Dia 23 quem sobe ao palco é a dupla Thati Dias e Diogo Spadaro, com o show “Canção do Amor Demais”, título também da música escrita por Vinicius de Moraes e Tom Jobim.



Composto de músicas autorais e algumas releituras, o show trata do tema “amor” nas mais variadas abordagens. São 14 canções interpretadas em um show de voz e violão. No repertório o público irá encontrar músicas de João Gilberto, João Bosco, Vinícius de Moraes, Letuce, Metá Metá e Aldir Blanc.



O show alterna momentos que vão dos mais românticos e viscerais até as sátiras cotidianas.



Atualmente prestes a completar um ano de moradia no Rio de Janeiro, Thati e Diogo vertem suas experiências em música como forma de residir a “selva de pedra’ e emoções propostas pela metrópole.



SERVIÇO



Soul da Casa – Show Canção do Amor Demais



Artistas: Thati Dias e Diogo Spadaro



Local: Teatro Popular de Rio das Ostras



Dia: 23 de janeiro – quinta-feira



Hora: 20h



Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia)