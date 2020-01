Visite as belas praias de Rio das Ostras

Rio das Ostras - A natureza foi generosa com Rio das Ostras. Suas 15 praias encantam pela preservação e infraestrutura. O visitante encontra águas calmas e ideais para banhos. Mas, quem prefere emoções radicais pode contar com praias perfeitas para esportes como o surfe e o bodyboard.

Pouco conhecida dos turistas e até mesmo dos moradores da cidade, a Praia das Pedrinhas é o refúgio ideal para quem quer relaxar no paraíso sem se preocupar se vai encontrar espaço na areia para fincar sua barraca.Localizada aproximadamente a 15km do centro de Rio das Ostras, a Praia do Mar do Norte é uma das maiores da região. Com um mar azul levemente agitado, areia fofa, seus maiores frequentadores são moradores e praticantes de mergulho e pesca, que encontram grande variedade de peixes no local.Com 2km de extensão, fica bem próxima a Lagoa de Itapebussus. A praia possui águas cristalinas e quentes. A dica na Praia de Itapebussus é fazer um mergulho e observar a beleza submarina da região, que inclui até cavalos marinhos.Uma das praias mais tranqüilas de Rio das Ostras. Sua larga extensão de areia é própria a caminhadas à beira-mar.Uma das mais conhecidas e frequentadas de Rio das Ostras, a Praia Costazul atrai por sua beleza estonteante. Com uma longa faixa de areia clara, mar azul agitado e uma orla movimentada, é um ótimo destino para todos os públicos. Com uma grande infraestrutura, possui quiosques, bares e restaurantes.Com 200 metros de extensão, localiza-se no bairro de Costazul, perto da Praça da Baleia e da Tocolândia. A Praia do Remanso é formada por águas mornas e cristalinas, areias amareladas, e é cercada por rochedos que às vezes formam pequenas lagoas. Para as crianças não há praia melhor, é bastante tranquila para dar um mergulho.A Praia das Areias Negras é conhecida por ser uma das menores da região, o que a caracteriza como um pequeno recanto de Rio das Ostras. O nome é devido à coloração mais escura da areia, com grande quantidade de monazita. Conta com pequenas piscinas naturais, próprias para o banho.Uma das menos frequentadas na cidade, a Praia Virgem é o destino perfeito para aqueles que desejam se isolar do mundo e descansar. Com uma bela paisagem, grande faixa de areia dourada e mar azul agitado, apesar do fácil acesso é pouco visitada. A beleza desta praia quase deserta é de se admirar, além da tranquilidade explícita.A Praia da Joana é de uma beleza exuberante. Situada entre dois costões, possui mar azul tranquilo, ótimo para crianças, além de uma faixa de areia dourada. Em sua extensão encontramos ainda muitas árvores, dentre elas amendoeiras, que costumam servir de sombra para os visitantes.Praia da foz do rio das Ostras, onde as águas se encontram num espetáculo diferente. Própria para crianças. Conta com infra-estrutura de quiosques e restaurantes e passou por um processo de revitalização.Praia de enseada perfeita para banho, pertinho do Centro da cidade. Local onde os pequenos barcos de pesca e redes compõem a paisagem. É de lá se você pode ter uma das melhores vistas do pôr do sol de Rio das Ostras e região.A Praia do Centro é uma ótima opção para todas as idades. Com um mar azul esverdeado e areia dourada, atrai diversos turistas durante a alta temporada, por conta de sua beleza e agitação. Possui várias árvores, além do farto comércio e infraestrutura, como quiosques, bares e restaurantes.Situada entre as praias das Tartarugas e do Centro, destacam-se frondosas árvores que lembram um bosque, razão do nome. Tem profundidade ideal para banho e grande faixa de areia que propicia a prática de esportes, como vôlei de praia.A Praia das Tartarugas tem águas calmas e quentes, mas com o recente avanço do mar, teve sua faixa de areia reduzida. Localizada em uma pequena enseada, situada entre as praias do Abricó e Praia do Bosque, recebe este nome pela incidência de tartarugas no local.A Praia de Abricó tem águas agitadas e profundas. É uma boa opção para os que não querem vivenciar praias lotadas e correria, mas sim, descanso em um belo lugar, em contato com a natureza. A Praia vem sofrendo com o avanço do mar, por isso sua faixa de areia foi reduzida.