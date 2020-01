Acesse a lista de Hotéis e Pousadas de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Cerca de 60 hotéis e pousadas oferecem mais de 2.500 leitos. Quem visita Rio das Ostras encontra uma prestação de serviços eficiente com atendimento qualificado. Conheça algumas opções:



CORDEIRO

Estrada Municipal, 17 - Âncora

Tel: (22) 2771-4028



PORTO DO MAZZO

Rua Teresópolis, 218 - Boca da Barra

Tel: (22) 2760-3359 / 98129-5057

E-mail: pousadadomazzo@gmail.com



TATY FLATS

Av. Boca da Barra, 36 - Boca da Barra

Tel: (22) 99765-0152

E-mail: tatianaro@oi.com.br



BOSQUE

Av. Beira Mar, 437 - Bosque

Tel: (22) 2764-5773

E-mail: contato@pousadabosque.com / pousada.bosque@hotmail.com



CASA DOS SONHOS

Av. Beira Mar, 1.288 - Bosque

Tel: (22) 2764-9721

E-mail: pousadacasadossonhos@yahoo.com



SAINT TROPEZ

Rua Guaiba, 41 - Bosque

Tel: (22) 2764-1848 / 99908-6120



SÍTIO DAS BROMÉLIAS

Rua Geni Hortêncio Barcelos, 1002 - Cantagalo

Tel: (22) 2771-0901 / 98119-4081

E-mail: sitiodasbromelias@sitiodasbromelias.com.br / sueli@sitiodasbromelias.com.br



CAETANO

Rua São José, 40 - Centro

Tel: (22) 2764-1291

E-mail: pousada.caetano@hotmail.com



CASA DA PRAIA

Av. Prefeito Claudio Ribeiro, 1147 - Centro

Tel: (22) 2764-2780

E-mail: pousadacostadosol@hotmail.com



JAQUEIRA

Rua Jaqueira, 30 - Centro

Tel: (22) 2764-1162 / 2764-3270

E-mail: pousadadajaqueira@gmail.com



KARIBA

Rua José Martins, 30 - Centro

Tel: (22) 2764-2349 / 2764-2211

E-mail: contato@pousadakariba.com.br



LENNA

Rua São José, 49 - Centro

Tel: (22) 2764-2681

E-mail: pousadadalenna@hotmail.com



MANHÃ DOURADA

Av. Amazonas, 320 - Centro

Tel: (22) 2760-9136 / 2771-2892

E-mail: pousadamanhadourada@bol.com.br



MARIA MARIA POUSADA

Rod. Amaral Peixoto, 4693 - Centro

Tel: (22) 2764-1308 / 2764-2481

E-mail: pousadamariamaria@hotmail.com



OSTRÃO HOTEL

Praça José Pereira Câmara, 12 - Centro

Tel: (22) 2764-1379 / 2764-2415

E-mail: carlamcamara1@gmail.com



REMANSO

Rua Guaporé, 365 - Centro

Tel: (22) 2771-3155 / 2771-0306 / 2771-0310

E-mail: contato@pousadaremanso.tur.br



RIO LERIPE

Rua Luiza Viana, 78 - Centro

Tel: (22) 2764-5710 / 2760-7330

E-mail: pousada@pousadarioleripe.com



SANTO EXPEDITO

Rua Teresópolis, 106 - Centro

Tel: (22) 2764-2220

E-mail: wpirazzo@oi.com.br



SOLARI'S

Rua Sebastião Ribeiro de Souza, 288 - Centro

Tel: (22) 2764-1666 / 99909-0602

E-mail: pousada.novaesperanca@hotmail.com



VILAREJO PRAIA HOTEL

RJ 106, 1700 - Cid. Beira Mar

Tel: (22) 2764-4300

E-mail: reservas.praia@vilarejo.com.br



CANÁRIOS HOSTEL

Rua Canário, 93 - Colinas

Tel: (22) 2210-2329

E-mail: reginaldo@canarioshostel.com.br



ATLÂNTICO HOTEL

Av. Atlântica, 333 - Costazul

Tel: (22) 2764-1934 / 2764-2891

E-mail: atlanticoriodasostras@yahoo.com.br



BALEIA

Rua Ney Cardoso, 932 - Costazul

Tel: (22) 2760-0275



BALEIA AZUL

Av. Almirante Heleno Nunes, 687 - Costazul

Tel: (22) 2760-9646 / 9 9926-0762

E-mail: pousadabaleiaazul@yahoo.com.br



BELMARE

Rua Alexandre Barbosa, 1163 - Costazul

Tel: (22) 3323-2880

E-mail: pousadabelmare@oi.com.br



CALVANOS CHALÉS

Av. Almirante Heleno Nunes, 435 - Costazul

Tel: (22) 2764-3768

E-mail: calvanoschales@gmail.com



CANTO DO MORENNO

Rua Ametista, 1271 - Costazul

Tel: (22) 2771-4395

E-mail: cantodomorenno@yahoo.com.br



CASA D'GUIÔ

Rua Nelson Pessegueiro do Amaral, 458 - Costazul

Tel: (22) 2764-1146

E-mail: guiogarcia@hotmail.com



COSTA AZUL PRAIA HOTEL

Av. Costazul, 700 - Costazul

Tel: (22) 2760-0044 / 2760-0407

E-mail: contato@costaazulpraiahotel.com.br



ENGENHO DO SONHO

Rua São Fidélis, 728, Lotes 1 e 2 - Costazul

Tel: (22) 2760-5006

E-mail: pousadaengenhodosonho@yahoo.com.br



GIRAS SOL

Av. Costazul, 796 - Costazul

Tel: (22) 3323-1049 / 2760-7007 / 2760-0051

E-mail: reservas@pousadagirassol.com.br



LA DOLCE VITA

Rua Nova Iguaçú, 1180 - Costazul

Tel: (22) 2764-1973 / 9926-7529

E-mail: reserva@hotelladolcevita-ro.com.br



MAR E MARÉS

Rua Alexandre Barbosa, 1050 - Costazul

Tel: (22) 2760-0018

E-mail: gerencia@maremares.com.br



MARESIA COSTAZUL

Rua Iolanda, 86 - Costazul

Tel: (22) 2760-6981 / 99609-3270

E-mail: maresiacostaazul@gmail.com



MEUS AMORES

Rua Jeferson de Góes, LT 22 - Costazul

Tel: (22) 2764-9480 / 99721-7562

E-mail: patyluzvieira@hotmail.com



OCEAN BLUE

Rua Ney Cardoso, 700 - Costazul

Tel: (22) 3721-0637 / 99806-6508

E-mail: pousadaoceanblue@hotmail.com



PRAIA DE COSTAZUL

Av. Governador Roberto Silveira, 319 - Costazul

Tel: (22) 2764-3388

E-mail: pousadapraiadecostazul@hotmail.com



PUERTA DEL SOL

Rua Alexon Correia da Silva, 100 - Costazul

Tel: (22) 2760-7031

E-mail: contato@puertadelsol.com.br



QUARI QUARA MN HOTÉIS

Av. Governador Roberto Silveira, 95 - Costazul

Tel: (22) 2764-2596

E-mail: reservas-quariquara@mnhoteis.com.br



REY DAS OSTRAS

Rua Eng. Obed Cardoso, 581 - Costazul

Tel: (22) 2760-2764 / 99998-4366

E-mail: reydasostras@gmail.com



SKÂNDALO PUB

Rua Nelson Pessegueiro do Amaral, 1181 - Costazul

Tel: (22) 2771-5158

E-mail: chriskandalo@yahoo.com.br



SONHO VERDE

Rua Carlos Alberto de Carvalho, 73 - Costazul

Tel: (22) 2764-2836 / 99912-2473

E-mail: contato@pousadasonhoverde.com.br



SOPHIA

Rua São Luis, 250 - Costazul

Tel: (22) 2764-2978

E-mail: pousadadabia@terra.com.br



WAGNER

Rua Nova Iguaçú, 1199 - Costazul

Tel: (22) 2764-1889 / 99224-6271

E-mail: pousadadowagner@terra.com.br



REFÚGIO DAS TARTARUGAS

Rua Acre, 56 - Extensão do Bosque

Tel: (22) 2760-4298 / (21) 98729-6647

E-mail: angela.mourarj@terra.com.br



BEIRA MAR

Rod. Amaral Peixoto, Km 140 - Jardim Campomar

Tel: (22) 2760-9454

E-mail: beiramar.pousada.beiramar@gmail.com



BRISA MAR

Rua Raul Seixas, s/n - Jardim Campomar

Tel: (22) 3321-4997



LUZ DO SOL

Av. Brasília, 760 - Lagoa de Iriry

Tel: (22) 2771-2814

E-mail: pousadaluzdosolro@gmail.com



BRAGANÇA

Rua Bangú - Liberdade

Tel: (22) 2760-8403

E-mail: pousadabraganca@gmail.com



D'ÂNGELO

Rua Bangú, 1216 - Liberdade

Tel: (22) 2764-3085

E-mail: pousadadangelo@hotmail.com



TIA LOLA

Rua Rodrigo Paixão, s/n° - Liberdade

Tel: (22) 2771-0783

E-mail: pousadatialola@gmail.com



HERVA DOCE

Estrada da Pérgola, 1087 - Mar do Norte

Tel: (22) 2764-8283

E-mail: pousada_hdoce@yahoo.com.br



GRANADA PARK HOTEL

Rua Granada, 54 - Ouro Verde

Tel: (22) 2771-2837 / 2760-9231

E-mail: granadaparkhotel@hotmail.com



TARTARUGAS

Rod. Amaral Peixoto, 3254 - Praia da Tartaruga

Tel: (22) 2764-1304 / 2764-3533 / 99878-9332

E-mail: ptartarugas@bol.com.br



MARUJO

Rua Túlio de Alencar, 401 - Praia Virgem

Tel: (22) 2764-1611

E-mail: pousadadomarujo@uol.com.br



TORINO

Rua Vinícius de Moraes, 4 - Recanto

Tel: (22) 2760-4311

E-mail: pousadatorino@gmail.com



LATITUDE 22

Rua Z, Lotes 25 e 26 - Serramar

Tel: (22) 2771-9671

E-mail: info@latitude22.com.br / paula@latitude22.com.br