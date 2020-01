Experimente a gastronomia de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Bares, restaurantes e quiosques oferecem o melhor da gastronomia regional, onde os festivais como os de Frutos do Mar, Pizza, Pão e Petiscos de Quiosque, são sempre destaque.



BAR DA BOCA

Rua Teresópolis, 69 - Boca da Barra

Tel.: (22) 2764-1671 / 9 9857-8550 / 9 9982-1657

E-mail: bardaboca@yahoo.com.br



PIER GOURMET

Rua Teresópolis, 98 - Boca da Barra

Tel.: (22) 2764-6350

E-mail: piergourmet.2012@hotmail.com



BISTRÔ PIZZARIA

Rua Paraná, 100, Shopping do Bosque

Extensão do Bosque



CAPIXABA

Est. de Cantagalo, Km 9 - Cantagalo

Tel.: (22) 9 9986-1704



PESQUE E PAGUE DO JAMIL

Est. Califórnia, Km 6,5 - Cantagalo

Tel.: (22) 7814-2190 / 9 9853-0532 / 9 8130-3071

E-mail: restaurantedojamil@outlook.com / anacarlacbarcelos@hotmail.com



RANCHO DA PEDRA

Rua Jundiá, 200 - Cantagalo

Tel.: (22) 9 9985-3108

E-mail: paulo@ranchodapedra.com



SÍTIO DAS BROMÉLIAS

Rua Geni Hortência Barcelos, s/nº

Tel.: (22) 7814-2190 / 9 9853-0532 / 9 8130-3071

E-mail: sitiodasbromelias@sitiodasbromelias.com.br



RANCHO DA PEDRA

Rua Jundiá, 200 - Cantagalo

Tel.: (22) 2764-1505

E-mail: paulo@ranchodapedra.com



AQUARIUS

Rod. Amaral Peixoto, 4367 - Centro

Tel.: (22) 2764-7110

E-mail: sitiodasbromelias@sitiodasbromelias.com.br



ATELIER GOURMET

Rua Guaporé, 397 - Centro

Tel.: (22) 9 9999-2666



AZEITE DE OLIVA

Rua João Viana, 102 - Centro

Tel.: (22) 2777-4956 / (22) 9 9895-3117 / (22) 9 9884-3514



BAR TRIK TRIK

Rua Rego Barros, 20 - Centro

Tel.: (22) 2760-8576

E-mail: rodpeleteiro@hotmail.com



BARTRÔ RESTAURANTE E BISTRÔ

Rua Jandira Moraes Pimentel, 449

Tel.: (22) 2764-7782 / 9 8825-0516

E-mail: pedrobartro@gmail.com



BOB'S BUGUER

Rod. Amaral Peixoto, 4608 - Centro

Tel.: (22) 2764-1777



BRASILEIRÃO

Av. Beira Mar, 39 B - Centro

Tel.: (22) 2760-8576 / 9 9224-6401 / 7813-1347

E-mail: luiziglesias10@gmail.com / vtriglesias@gmail.com



CARCARÁ TRADIÇÕES NORDESTINAS

Rua Maria Letícia, 20 - Centro

Tel.: (22) 9 8835-8265 / 9 9805-6123

E-mail: diego.bast@gmail.com



CASA DE SANDUÍCHES (MACIEL)

Av. Novo Rio das Ostras, 15, Lj. 1 - Centro

Tel.: (22) 2764-1675



CENTRAL

Av. Amazonas, 128 - Centro

Tel.: (22)2764-6702



DON VICENTE

Av. Amazanos, 212 - Centro

Tel.: (22) 2764-2559



DUDU

Rod. Amaral Peixoto, 4671 - Centro

Tel.: (22) 2771-4542



GÊMEOS BAR

Av. Cristóvão Barcelos, 137 - Centro



LA MAMMA

Rua Rego Barros, 100 - Centro

Tel.: (22) 2764-3362



LANGUAGE CAFÉ

Av. Amazonas, 333, LJ. 4 - Centro

Tel.: (22) 2764- 3486 / 2210-3355/ 9 9226-8595

E-mail: adriana.valinhas@gmail.com



LATICÍNIOS PADARIA E LANCHONETE

Praça José Pereira Câmara, 33 - Centro

Tel.: (22) 2764-3051

E-mail: contato@laticiniosro.com.br



MACAXEIRA TAPIOCARIA

Praça São Pedro, 99 - Centro

Tel.: (22) 2764-3470 / 3323-9029 / 9 9971-6530 / 9 9828-2360

E-mail: comercial@macaxeiratapiocaria.com.br / fabiordo2015@gmail.com



MAMMA PIZZA

Rua Jandira Moraes Pimentel - Centro

Tel.: (22) 2760-6000 / 9 9262-2497



NÔMADE STEAK BURGER

Rua Rego Barros, 141, Loja 12 - Centro

Tel.: (22) 99206-5137



PALÁCIO DO CHOPP

Rua Rego Barros, 141, Lt. 15 - Centro

Tel.: (22) 7812-9896 / 9 7402-2793

E-mail: vitleandro@hotmail.com



PAULISTA PIZZARIA

Rua Gal. Cristóvão Barcelos, 105 - Centro

Tel.: (22) 2777-5847



PICANHA DA PRAIA 2

Rua Gal. Cristóvão Barcelos, 77 - Centro

Tel.: 2760-5426 / 2760-0394 / (22) 9 8156-4175 / (22) 9 9844-8386



PRAPAPÁ

Rua Mayer, 16 - Centro

Tel.: (22)2760 - 6341



REI DO MATE

Av. Amaral Peixoto, 4990 - Centro

Tel.: (22) 2764-7323



TIO WAGNER SORVETERIA E LANCHONETE

Rua Rego Barros, 117 - Centro

Tel.: (22) 2764-7550



TRAINEIRA

Av. Amazonas, 224 - Centro

Tel.: (22) 2771-8488 / 9 9733-0303 / 9 9944-4942

E-mail: ottomil_2@hotmail.com.br / otton32@hotmail.com



TWO WAY

Av. General Cristovão Barcellos, 155 - Centro

Tel.: (22) 2764-6565 / 9 9999-4033

E-mail: marcossteele@gmail.com



SKINA DO CHOPP

Rod. Amaral Peixoto, 756 - Cidade Praiana

Tel.: (22) 9 9921-7692 / 9 9221-7636

E-mail: magskinadochopp@gmail.com



ATLÂNTICO

Av. Atlântica, 333 - Costazul

Tel.: (22) 2764-1934

E-mail: atlanticoriodasostras@yahoo.com.br



BUTECO

Av. Gov. Roberto da Silveira - Costazul

Tel.: (22) 2771-5346



CANTINA COSTAZUL

Av. Al. Heleno Nunes, 339 - Costazul

Tel.: (22) 2760-3470 / 2764-1244 / (22) 9 9770-4684 / (22) 9 9745-7167

E-mail: chefpaulo-ramos@hotmail.com



CHURRASCO E CIA

Rua Maria Bela dos Santos - Costazul

Tel.: (22) 2760-7132 / 7836-6278

E-mail: andre.castro@okibrasil.com



DESEJOS DE CHOCOLATE

Rua Hernani Coutinho da Costa, 22 - Costazul

Tel.: (22) 2771-4999

E-mail: desejosdechocolate1@gmail.com



EMPÓRIO CREPERIA

Av. Costazul, 220 - Costazul

Tel.: (22) 9 9958-6775

E-mail: interagito@yahoo.com.br



EXCLAME

Av. dos Bandeirantes - Costazul

Tel.: (22) 9 9857-2018

E-mail: netomendes66@hotmail.com



FEIJÃO E CIA

Rua Maria Bela dos Santos, 310 - Costazul

Tel.: (22) 2760-7132 /2760-7122 / 7836-6276



GAGOS EMPORIUM

Av. Gov. Roberto Silveira - Costazul

Tel.: (22) 9 9829-0273

E-mail: gagosemporium@gmail.com



GALETO

Av. Gov. Roberto Silveira, 757 - Costazul

Tel.: (22) 2771-4949 / 2760-9057



HABITAT

Av. Gov. Roberto Silveira, 53 - Costazul

Tel.: (22) 2771-0155



HANATAKE

Av. Costazul, 980 - Costazul

Tel.: (22) 2760-5426 / (21) 9 8156-4175

E-mail: atendimento@picanhadapraia.com



MARIO GOURMET

Av. Costazul, 712 - Costazul

Tel.: (22) 2760-0268

E-mail: mario2014@hotmail.com



MC. DONALDS

Rua Hernani Coutinho da Costa, 21 - Costazul

Tel.: (21) 2225-5114



MOON RESTAURANTE

Av. Costazul, s/n - Costazul

Tel.: (22) 2760-0366 / 9 9814-5099

E-mail: mooncostazul@gmail.com



NONNA CANTINA E PIZZARIA

Av. Gov. Roberto Silveira, 165 - Costazul

Tel.: (22) 2777-2697 /9 9846-5657 / 9 9820-9666 / 9 9846-8657

E-mail: lattanzirosangela@gmail.com



PASTELARIA E PIZZARIA DO MARCELO

Av. Almirante Heleno Nunes, 526 - Costazul

Tel.: (22) 3323-0413 / (22) 9 9915-7611 / (22) 9 9212-6125

E-mail: pastelariadomarcelo1@hotmail.com



PICANHA DA PRAIA

Av. Costazul, 980 - Costazul

Tel.: (22) 2760-0394

E-mail: atendimento@picanhadapraia.com / genimachado9@gmail.com



RODÍZIO RICO

Av. Costazul, s/n° - Costazul

Tel.: (22) 3321-4272 / 9 9603-1560

E-mail: mmfeital@gmail.com / rodizoricoadm@gmail.com



SANSAI

Av. Gov. Roberto Silveira, 95 - Costazul

Tel.: (22) 2764-1333

E-mail: contato@restaurantesansai.com.br



TADASHI TEMAKERIA E SUSHI BAR

Rua Nelson Pessegueiro do Amaral, 180 - Costazul

Tel.: (22) 2771-1420 / (22) 9 9702-8968



APRISCO

Tel.: (22)9 9746-3633



BAHREIN

Rua Itaocara,58, loja 1 - Jardim Mariléa

Tel.: (22) 9 9264-9087



BOB'S BURGUER

Av. Jane Maria Martins Figueira



DON LEONY

Av. Jane Maria Martins Figueira - Jardim Mariléa

Tel.: (22) 9 9783-7173

E-mail: jhonatandossantosalves@hotmail.com



BOB'S BURGUER

Av. Jane Maria Martins Figueira



EMPORIO GRILL

Rua Niterói, 1140 - Jardim Mariléa

Tel.: (22) 9 9794-8376



MAMMA ROSA

R. Niterói, 858 - Jardim Mariléa

Tel.: (22) 2771-6677 / 9 9725-1707

E-mail: mamarosariodasostras@gmail.com



ROSA DE SARON

Av. Jane Maria Martins Figueira - Jardim Mariléa

Tel.: (22) 2771-8597



4X4

Rod. Amaral Peixoto, km 161 - Mar do Norte

Tel.: (22) 2760-8548



ÁGUA NA BOCA

Rod. Amaral Peixoto, s/n, lote 21 - Mar do Norte

Tel.: (22) 2760-7906

E-mail: aguanaboca.restaurante@gmail.com



ENCANTA GRILL

Rod. Amaral Peixoto, 157 - Mar do Norte

Tel.: (22) 2771-4429



LA TABLE COZINHA INTIMISTA

Travessa Albano Branco Guimarães - Mar do Norte

Tel.: (22) 9 9918-7092

E-mail: fpinheiro25@hotmail.com



CASA DA MÃE JOANA

R. Vitoria, s/n, lote 03 - Recreio

Tel.: (22) 2760-7643

E-mail: davirs26@hotmail.com



GAGOS EMPORIUM

R. João Pessoa, 161, casa 3 - Recreio

Tel.: (22) 9 9829-0273 / 9 9825-8613

E-mail: gagosemporium@gmail.com



PAU NO GATO

Av. dos Bandeirantes, s/ n - Recreio



PROVATA PIZZARIA

R. João Pessoa, 132 - Recreio

Tel.: 3323-6880 / 2760-0590 /(22) 9 9700-5771

E-mail: provatapizza@gmail.com