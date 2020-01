Ginásio de Rocha Leão e Praça no Liberdade serão reformados

Rio das Ostras - Para iniciar o ano com melhorias para a população, a Administração Municipal de Rio das Ostras começou, neste mês de janeiro, a reforma do Ginásio Esportivo José de Almeida, em Rocha Leão, e a reurbanização da Praça Gilson Zarour, no Liberdade.



A reforma do ginásio esportivo teve seu início no começo deste mês de janeiro e a previsão de término é de até seis meses. Dentre os serviços programados estão a pintura interna e externa de pisos e paredes, reconstrução da estrutura de aço, execução de manta impermeabilizante e construção de piso em concreto.



REFORMA DA PRAÇA – Já a reurbanização da Praça Gilson Zarour, no Liberdade, também teve seu início no começo de janeiro e tem também previsão de seis meses para conclusão.



A obra, que será executada com recurso federal, tem entre os serviços a serem executados demolição de piso de concreto, recomposição de asfalto, pintura interna e externa, plantio de grama e árvores, instalação de mobiliário urbano, instalação de academia ao ar livre, execução de piso em intertravado, cimento e emborrachado.