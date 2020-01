Comdef se reúne em Rio das Ostras

Rio das Ostras - O Comdef – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio das Ostras fez sua primeira reunião ordinária deste ano. O encontro aconteceu na última quarta-feira, no auditório da Secretaria de Educação.

Durante a reunião, a presidente do Comdef, Isabel Cristina Melo do Nascimento, destacou que o ano já começa com muito trabalho e fez um convite a toda população interessada a participar dos encontros mensais. “Tudo aqui é feito para estimular a visibilidade da causa da Pessoa Com Deficiência – PCD”, pontuou Isabel.



Ao longo do ano passado o Conselho buscou junto às autoridades municipais que os direitos das PCDs sejam respeitados, como acessibilidade e mobilidade nos meios de transportes públicos do Município, pontos de vans com acessibilidade; sinalização específica para surdos e cegos, entre outras melhorias que venham facilitar a vida de pessoas com deficiência.



Todas as demandas foram ouvidas pelo secretário de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Marcus Rezende. Inclusive, com uma nova reunião já agendada para a próxima terça-feira, às 9h, na sede da Secretária.