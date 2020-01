Rio das Ostras ganha nova feirinha no Centro

Rio das Ostras - Iniciada na última quarta-feira, em fase experimental, a nova feirinha de Rio das Ostras já faz sucesso. Localizada no Beco dos Advogados, no Centro, em frente à Praça José Pereira Câmara, a feira funciona todas as quartas-feiras, das 7h às 15h, e comercializa apenas hortifrutigranjeiros e produtos alimentícios artesanais.



A Feira iniciou com permissionários que já tinham dado entrada nos processos para outras unidades e alguns outros já cadastrados. Ao todo, são 23 barracas, com perspectiva de aumentar, de acordo com a O Dia procura.

A nova Feira Livre é uma iniciativa pública, que atende o pedido dos produtores locais. A administração e fiscalização será feita pelo Comitê Municipal de Feiras de Rio das Ostras (CGMF-RO).



Vagas para outras feiras – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo informa que está com vagas abertas para as feiras do Praia Âncora e próximo à Rua Bangu. Os interessados, que já deram entrada em processos atendendo chamadas públicas, devem procurar a unidade, que fica na Praça Prefeito Claudio Ribeiro, s/nº, Extensão do Bosque.