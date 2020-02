Trabalho de combate ao Aedes Aegypti é intensificado no município

Rio das Ostras - Um trabalho muito importante de Saúde Pública está se intensificando em Rio das Ostras. Trata-se do combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Equipes da Vigilância em Saúde realizam ações preventivas e educativas em áreas urbanas do Município, conscientizando a população a respeito dos cuidados e também sobre a importância de receber os agentes nas residências.



De acordo com a chefe de divisão da Vigilância Ambiental, Josineide Gomes Cavalcanti, as equipes recebem um calendário epidemiológico e, por meio dele, também realizam a cada dois meses, o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes Aegypti – LIRAa, que é um programa do Estado.



“O Município é dividido em seis áreas e cada uma delas possui de 9 a 14 localidades. Este ano teremos quatro LIRAas e o primeiro começa na próxima semana. Dentro desse trabalho, realizamos as vistas domiciliares, identificação de possíveis criadouros, orientação de combate ao vetor e eliminação de depósitos. A partir dessa ação, os focos encontrados seguem para análise em laboratório para identificação do Aedes”, explicou Josineide.



Em Rio das Ostras, somente a localidade do Âncora possui mais de 13 mil imóveis. Já nas localidades mais distantes como Cantagalo, Mar do Norte e Rocha Leão, o trabalho é feito por meio de mutirões.



Para a moradora de Nova Aliança, Hideobranda Leite Cavalcanti dos Santos, que recebeu uma equipe da Vigilância em sua residência nesta quarta-feira, dia 29, essas ações são de extrema importância para a população.



“Sempre recebo os agentes em casa e acho as orientações importantes, pois muitos não sabem como evitar os focos do mosquito. Moro sozinha e tenho que cuidar pela minha saúde. Acho que deveria ter uma união maior dos moradores nesse combate”, ressaltou.



REGISTROS – Segundo dados da Vigilância em Saúde de Rio das Ostras, houve uma queda significativa dos casos de arboviroses entre 2019 e 2020. Este ano foram registrados cinco casos suspeitos de Dengue, um de Zika e nenhum de Chikungunya. Já nas três primeiras semanas de 2019, foram 18 casos de Dengue, 20 de Chikungunya e 0 de Zika.



O coordenador da Vigilância em Saúde, Marcelo Barelli, disse que frente à situação epidemiológica o Município tem como objetivo equacionar o Plano Municipal de Controle de Arboviroses, no intuito de manter os índices e incidências numa margem satisfatória.



“Além do empenho de todas equipes, as ações são intensificadas graças a chegada de novos agentes. Hoje são 75 agentes de combate às endemias só nas visitas domiciliares e também temos a parceria de agentes que atuam em todas as unidades de saúde, facilitando o trabalho de deslocamento”, destacou Barelli.