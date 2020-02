Contribuintes já podem emitir guias do IPTU pelo Portal da Prefeitura

Rio das Ostras - A Secretaria de Fazenda de Rio das Ostras já tem o calendário com as datas de vencimento do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU) para 2020. No pagamento da cota única, os contribuintes terão duas possibilidades de descontos, sendo 10% até o dia 27 de fevereiro, ou 8% até o dia 30 de março.



O contribuinte que preferir o parcelamento do tributo poderá quitá-lo em nove parcelas, com vencimentos em 30 de março, 30 de abril, 28 de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 29 de outubro e 30 de novembro.





MAIS AGILIDADE – Assim como aconteceu no ano passado, os contribuintes já podem emitir a guia do IPTU no Portal da Prefeitura, no endereço www.riodasostras.rj/iptu , onde também está o calendário completo do imposto.