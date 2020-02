Sesc Verão é marcado por esporte, arte e shows épicos no fim de semana

Rio das Ostras - Mais um fim de semana de sucesso no Sesc Verão em Rio das Ostras. Moradores e turistas se divertiram pra valer com as atividades e atrações nas praias de Costazul e Bosque. Dias de muita diversão e entretenimento, com esporte, arte, dança e música.O sábado, dia 1º de fevereiro, começou bombando na Praia do Bosque, com a aula de Zumba para Idosos. O que não faltou foi disposição e, em um clima de muita alegria e descontração, idosos e jovens também dançaram ao som de diversos ritmos. Ainda no Bosque, já no final da tarde, a banda Flash Back agitou o Luau do Idoso e o público entrou na vibe de grandes hits que marcaram gerações.AGITO EM COSTAZUL – Na Praia de Costazul, o sábado começou com aula de Yoga para relaxar e o dia todo foi regado de atividades esportivas, como Futevolêi e Futemesa. A dança também esteve presente mais uma vez com o Aulão de Ritmos e Fit Dance. Para a criançada, teve teatro, contação de história e os divertidos brinquedos infláveis, como a escalada e o toboágua, que se tornou a sensação de pequenos, jovens e adultos.À noite em Costazul começou animada com o som do cantor Gabriel Silva, que cheio de simpatia animou o público com clássicos nacionais e internacionais. Fechando a noite, a banda Blitz contagiou o público com os sucessos dos seus 35 anos de carreira, trazendo músicas como “Você não soube me amar”, “Babilônia”, entre outras. Um show animado, marcante e irreverente que abrilhantou mais uma noite de Sesc Verão.DOMINGO DE GRANDES NOMES DO ESPORTE– O domingo, dia 2, foi marcado pelo céu azul e calor. Além de todas as atividades gratuitas de lazer e bem-estar, o Sesc Verão recebeu a hexacampeã de futevôlei Patricinha Fut, que marcou presença na areia de Costazul. A atleta, que tem em sua bagagem seis títulos mundiais e dez brasileiros, realizou uma empolgante Clínica de Altinha, deixando os praticantes do Projeto Alta e a população animada para bater uma bolinha com a campeã.Patrícia esbanjou simpatia e ensinou os fundamentos e conceitos técnicos da altinha, um dos esportes que mais cresce nas areias de todo o País, mostrando a postura correta e a técnica para se posicionar e correr na areia.Na parte da tarde, a atleta participou do torneio de altinha e fez a alegria de todos deixando a bola sempre no ar.TITÃS- Para fechar a noite de domingo, do penúltimo final de semana de Sesc Verão, o grupo paulista Titãs subiu ao Palco Principal de Costazul, mostrando seu extenso repertório de 34 anos de carreira. O show épico de rock brasileiro ficará guardado na memória de todos que cantaram e dançaram ao som de grandes sucessos como “ Epitáfio”, “Marvin”, “Pra Dizer Adeus” e “Polícia”, o ponto alto da apresentação. O grupo encerrou o show com a aguardada canção “É Preciso Saber Viver”, de Roberto Carlos, imortalizada pela releitura da banda.Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, agora acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, mostraram o melhor do rock nacional para Rio das Ostras.PRAIA DO BOSQUE- Rio das Ostras preparou uma programação especial para as pessoas com deficiência (PCDs), com atividades variadas neste domingo. Desta vez, os PCDs brincaram de basquete e também puderam se deliciar com o banho no mar, com cadeiras adaptadas para garantir conforto e segurança.O Circuito PCD acontece todos os sábados e domingos, pela manhã, na Praia do Bosque. Em cada fim de semana uma atividade diferente e divertida para essas pessoas que tanto precisam.À tarde, teve Aulão de Zumba. Os participantes não tiveram como ficar parados com tantos hits do verão. Com coreografias divertidas, a galera se esbaldou de tanto dançar.Finalizando a tarde de atividades na Praia do Bosque, quem animou a plateia foi o trio Don Sepúlveda. Com muito rock dos anos 70 e 80, o trio empolgou e interagiu com a público que estava na orla.O Sesc Verão 2020 continua até dia 9 de fevereiro com muito entretenimento para toda família, com atividades totalmente gratuitas.A programação completa você confere no Aplicativo Sesc Verão, que pode ser baixado nas lojas de smartphones pelos links Play store https://bit.ly/36jUGyg e Apple Store https://apple.co/369dBvV