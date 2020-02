A 17ª edição do Jazz & Blues Festival é anunciada em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Foi realizada, na última segunda-feira, uma coletiva de imprensa para lançar oficialmente o evento que é carro-chefe do turismo e entretenimento na região dos lagos: o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. As informações foram divulgadas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, onde reuniu autoridades, imprensa, comerciantes, empresários, músicos e produtores musicais do município.



A 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho, no feriadão de Corpus Christi. E já conta com o patrocínio da empresa Sapura Navegação Marítima S.A. Segundo a produção do Jazz & Blues, no ano passado, o evento fez circular 8 milhões de reais no município e para este ano, a expectativa é de 20% a mais.



Stênio Matos, produtor musical do evento, disse que a ideia de divulgar com quatro meses de antecedência é, justamente, atrair mais visitantes e patrocinadores. Stênio confirmou de antemão a presença de renomados artistas, como: Roberto Fonseca e Hamilton de Holanda.

A novidade para 2020 é a instalação do palco na Praia da Boca da Barra, que vai substituir a Praia da Tartaruga. Além disso, a programação contará com mais shows e atrações nacionais e internacionais e a realização do Pré-Festival com artistas locais e ações sociais. Onde a cantora de blues e rock, de Rio das Ostras, Micha Devellard, já está confirmada.



A gerente de RH da empresa Sapura, Gláucia Maciel, disse que a instituição encontrou no Festival, uma oportunidade ímpar de chegar à cidade, e que, além de apoiar o evento, a empresa promoverá, em parceria com a Prefeitura, projetos de qualificação profissional para jovens e adultos, no espaço da Associação de Empresas da Zona Especial de Negócios (AZEN).



Na oportunidade, o prefeito Marcelino Borba, afirmou que resgatar o turismo é, hoje, a principal atividade da cidade. E que a equipe engajada faz toda a diferença para que os projetos aconteçam. “Esperamos a melhor edição do evento na história de Rio das Ostras”, afirmou Marcelino.



O prefeito ainda acrescentou que, a segurança será reforçada com a equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que contará com o reforço de mais 50 policiais, durante o Festival.



Durante a coletiva, a lojista do Shopping Tocolândia, Kely Martins, solicitou à administração municipal, que os eventos da cidade também aconteçam na área da Praça da Baleia, com o objetivo de fomentar o comércio naquela região. Em resposta, a secretária de Turismo, Aurora Siqueira, informou a retomada do Projeto Rio das Ostras Instrumental, que acontecerá a partir de abril, todo primeiro sábado do mês, na Praça da Baleia. O projeto terá dois shows gratuitos por edição, também com o patrocínio da empresa Sapura.



O Rio das Ostras Instrumental tem como objetivo formar plateia e fortalecer o Festival de Jazz & Blues, com a união do turismo e da cultura como fomentador da economia local.



“Nunca vi o Turismo levado tão a sério nos últimos 18 anos na cidade, nós como Aphoro (Associação das Pousadas e Hotéis de Rio das Ostras), ficamos satisfeitos em ver o ‘start’ desse evento na cidade, desde já. Entre outros, como o Festival de Cover, de Frutos do Mar, o Carnaval, em geral. Não digo que está tudo perfeito, mas estamos vendo uma luz no fim do túnel. Estamos felizes”, afirmou Eliete Dibo, presidente da Aphoro.