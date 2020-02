Show com releituras da MPB anima Teatro nesta sexta

Rio das Ostras - Algumas canções inéditas e releituras de consagrados compositores da MPB fazem parte do “Meu Mundo”, show de Renato Lucato que será apresentado nesta sexta-feira, no Teatro Popular de Rio das Ostras. O espetáculo, que começa às 20h, tem ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia entrada).



“Como referência musical, tenho Milton Nascimento, Flávio Venturini, João Bosco, Jorge Vercilo, entre outros grandes nomes da MPB. Dentro do mesmo espetáculo, trago também releituras que refletem a minha experiência com a música. E nos palcos consigo externar um pouco do “Meu Mundo” e da minha essência para o público, fazendo uma grande troca de experiência e energia”, conta Lucato.



No repertório do show estão Pensando em Você (Paulinho Mosca), Apenas Mais Uma de Amor (Lulu Santos), Onde Deus Possa Me Ouvir (Vander Lee), Correnteza (Djavan), Lamento Sertanejo (Gilberto Gil), Primeira Vista (Chico Cesar), De Volta Pro Meu Aconchego (Dominguinhos), Coisa Linda (Thiago Iorc), É (Gonzaguinha), Papel Machê (João Bosco), Noites Com Sol (Flávio Venturini), Paisagem da Janela (Beto Guedes), Um Dia, Um Adeus (Guilherme Arantes), Hoje Eu Quero Sair Só (Lenine) e Final Feliz (Jorge Vercilo), entre outras.



SERVIÇO:



Show “Meu Mundo” – Renato Lucato



Data: sexta-feira, dia 7/02



Horário: 20h



Local: Teatro Popular de Rio das Ostras



Endereço: Avenida Amazonas, s/nº – Extensão Novo Rio das Ostras



Ingressos: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)



Classificação livre