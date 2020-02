Conto inspira espetáculo que será encenado em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Uma nova edição do Projeto “Varejão Apresenta” mescla projeções visuais, dança, performance, música e trechos do conto “Dolly”, de Lygia Fagundes Telles. O espetáculo “A Noite Escura e Mais Eu” será apresentado no sábado e domingo, dias 8 e 9, às 19h, no Teatro Popular de Rio das Ostras.



“A Noite Escura e Mais Eu” leva o mesmo nome do livro de Lygia Fagundes Telles no qual foi publicado o conto. Na adaptação, a história tem como cenário Rio das Ostras. Tudo acontece no transporte público que segue para o Âncora, quando uma mulher vive um momento de desolação e transtorno mental ainda impactada pela morte vista de perto.



Durante o espetáculo, dividem o palco do Teatro Popular o conjunto de música experimental Aluno Predileto e os atores Ketlyn Oliveira e Ronald Wosth, que fazem performances.



O Teatro Popular de Rio das Ostras fica na Avenida Amazonas, s/nº – Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 5,00 (nome na lista).