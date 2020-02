Sesc Verão 2020 termina com esporte, samba e axé

Rio das Ostras - O último final de semana do Sesc Verão Rio das Ostras 2020 não poderia terminar de melhor forma: esporte, samba e axé. As clínicas de Anderson Águia no futevôlei, do medalhista paralímpico de natação, Clodoaldo Silva; e da multicampeã Jackie Silva, no vôlei de Praia agitaram as areias de Costazul. A abertura do Carnaval com as apresentações dos blocos carnavalescos de Rio das Ostras e do cantor Thiago Yyoo, no palco principal, encerrando as atividades desta edição, deixou o público com o astral lá em cima na expectativa da Festa de Momo que se aproxima.



Este ano, as seis semanas do evento proporcionaram um verão especial para moradores e turistas que escolheram Rio das Ostras para passear. Foram cerca de 700 atividades, mais de duas mil horas de atrações para um público aproximado de mais de um milhão e meio de pessoas.



ESPORTE – As clínicas esportivas deixaram os amantes do futevôlei, do vôlei de praia e do paraesporte bem animados. Clodoaldo Silva, o homem que botou fogo no Maracanã ao acender a pira paralímpica nos Jogos do Rio 2016, ministrou duas clínicas, uma na Praia do Bosque e outra em Costazul, falou de sua história e elogiou a iniciativa do evento. “Nasci no Rio Grande do Norte, com paralisia cerebral e consegui, por meio da minha força de vontade, participar de cinco paralimpíadas e conquistar várias medalhas. Sou a prova de que podemos conseguir vencer com trabalho e esforço. O Sesc e a Prefeitura estão de parabéns pela iniciativa, principalmente pela programação voltada para o paraesporte”, declarou o atleta.



O tetracampeão mundial e hexa brasileiro de futebol, Anderson Águia, que participou de um desafio de futevôlei ao lado de Djalminha, ex-jogador de futebol consagrado no Brasil e no exterior, deu dicas de jogadas e métodos específicos de treinamento para os amantes da modalidade em sua clínica. “É um prazer voltar a Rio das Ostras em mais uma parceria com o Sesc Verão para poder conversar com as crianças e poder contribuir com o desenvolvimento do esporte”, disse.



Do Hall da Fama do Vôlei para as areias de Costazul, Jackie Silva fez a alegria do público que estava na praia na manhã de domingo. Além de bater uma bola com o público, ela falou da sua experiência e da importância do crescimento do vôlei de praia no Brasil. “Eventos como esse são importantes porque servem para as pessoas praticarem uma atividade física e distraírem a cabeça com a yoga, a zumba, o fit dance, sempre em contato com o meio ambiente. O Sesc e a Prefeitura estão de parabéns pela iniciativa”, elogiou Jackie.



SHOWS – Na parte de shows, Sandra de Sá, Simone Malafaia e Nanda Fellyx deixaram a tristeza de lado, jogaram a solidão para escanteio e fizeram, na noite de sábado, dia 8, um show que empolgou a plateia, que não parou de cantar os sucessos da rainha do soul brasileiro.



No domingo, Costazul se transformou num grande baile de Carnaval com a apresentação de blocos carnavalescos de Rio das Ostras. Com sambas enredos clássicos das Escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, os foliões disseram no pé e mostraram muita animação. Fechando a noite, o samba deu passagem para o axé com o show de Thiago Yyoo que manteve o astral do público, iniciando a preparação para a Festa de Momo.



Para o diretor da Unidade Sesc de Nova Friburgo, Alexandre Couto, a edição do Sesc Verão 2020, que teve a correalização da Prefeitura de Rio das Ostras, foi um sucesso. “Tivemos um aumento de público bem significativo, cerca de 30% a mais do que o ano passado. Isso mostra que a parceria Sesc Rio e Prefeitura foi bastante vitoriosa”, esclareceu.



O projeto Sesc Verão Rio das Ostras foi uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e contou com o apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.