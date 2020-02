Profissionais preparam Plano de Contingência ao Coronavírus

Rio das Ostras - Profissionais da Saúde de Rio das Ostras se reuniram na sexta-feira, dia 7, para discutir um assunto que vem preocupando muitos países nas últimas semanas. O encontro, que aconteceu no Centro de Saúde Extensão do Bosque, foi para tratar da elaboração de um Plano Municipal de Contingência ao Coronavírus, doença que teve sua maior concentração na China.



O Brasil ainda não tem nenhum caso de Coronavírus confirmado. No entanto, a ideia é de construção de ações conjuntas para a prevenção e identificação precoce de casos suspeitos, em nossa região.



De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Rio das Ostras, Andréa Viana, o primeiro passo é atualizar as informações de forma transparente, técnica para profissionais e população, a fim de que não seja criado um alarde maior e de forma equivocada.



“Iremos capacitar profissionais da Rede de Saúde para um atendimento adequado com a finalidade de discutir um fluxo de organização do serviço diante de um caso suspeito que venha a ocorrer, seguindo as orientações e protocolos definidos pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde”, ressaltou a enfermeira Andréa Viana.



A secretária de Saúde de Rio das Ostras, Jane Blanco Teixeira, também esteve presente na reunião e falou sobre a importância da prevenção no caso de epidemias.



“A sociedade tem que estar unida com relação a esses assuntos e ajudar também nesse trabalho, procurando as informações corretas e seguras para qualquer eventualidade. A situação da China é uma e aqui é outra realidade, então é preciso ter bom senso. Por isso é importante agir de forma preventiva”, completou a secretária.



Esta semana, novas reuniões serão realizadas, inclusive com profissionais do Pronto-Socorro, Hospital Municipal e também da Atenção Básica.