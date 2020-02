'OdontoSesc' tem mais de 400 pessoas atendidas na Cidade

Rio das Ostras - O projeto OdontoSesc está a todo vapor e oferecendo novos sorrisos a muita gente em Rio das Ostras. A carreta, que foi inaugurada no dia 9 de janeiro, está instalada na Praça Cláudio Ribeiro, ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, possui quatro dentistas em atendimento. Desde a inauguração até a última quarta-feira, dia 5, 410 pessoas foram atendidas na Clínica Ambulatorial, totalizando 986 procedimentos.



O tratamento já começa do lado de fora, em uma tenda montada onde profissionais orientam os pacientes sobre processo de escovação, uso de fio dental e outros assuntos ligados aos serviços odontológicos. O projeto atende munícipes com idade mínima de cinco anos.



A moradora de Cidade Praiana, Pâmilla da Silva Xavier, e seu filho Gabriel, de 16 anos, estão fazendo tratamento dentário há três semanas. A paciente já fez uma restauração e, nesta quinta-feira, dia 6, passou por uma raspagem supra gengival com ultrassom.



“Há tempo queria cuidar dos dentes e aproveitei essa oportunidade. O atendimento é muito bom e fico feliz em poder sair daqui com um sorriso mais bonito. Sei que, apesar de ter pavor de dentista, é uma questão de Saúde também”, ressaltou Pâmilla.



Segundo a cirurgiã-dentista e uma das responsáveis pela unidade móvel, Dienifer Vasconcelos Souza Dutra, os atendimentos são realizados de meia em meia hora e, 120 pessoas da lista de espera já estão sendo chamadas. A demanda maior é para extrações.



Ela destacou que na tenda os profissionais do projeto já iniciam com um trabalho de promoção de Saúde e toda semana é abordado um tema diferente antes do paciente entrar na carreta, como câncer de boca, candidíase, Saúde do Idoso e evolução da cárie. Para o Carnaval, o assunto será doenças associadas ao beijo.



“Esse trabalho prévio com profissionais auxiliando na Saúde Bucal facilita bastante. Fomos muito bem acolhidos na Cidade e é muito gratificante poder ajudar a população que realmente precisa. Apesar de não suprirmos todas as necessidades, muitos saem daqui satisfeitos e felizes com nosso trabalho”, completou a dentista.



SERVIÇOS – Durante esse período a equipe do Sesc também visitou todas as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS de Rio das Ostras, para também realizar o trabalho de promoção de Saúde, com palestras, aplicação de flúor, escovação e outras orientações.



O projeto OdontoSesc segue em Rio das Ostras até o dia 9 de abril. Os serviços oferecidos, gratuitamente, são: restauração, extração simples (mediante avaliação do profissional), raspagem, radiografia odontológica e promoção da Saúde Bucal.



Contando com as atividades internas e externas, a Sessão Clínica já totaliza 2.194 participantes.