Secretaria de Segurança Pública entrega documentos perdidos

Rio das Ostras - Neste período de alta temporada, milhares de pessoas visitam Rio das Ostras e por algum descuido acabam perdendo seus documentos. A boa notícia é que estes documentos perdidos podem ser recuperados na Secretaria de Segurança Pública, que está em novo endereço, na Rua Niterói, 2099, Loteamento Atlântica.



Já a orientação para quem encontrar qualquer documento perdido é entregá-lo em uma das bases da Guarda Civil Municipal instaladas em diversas localidades da Cidade, no Centro de Cidadania, na própria Secretaria de Segurança Pública e na base da Defesa Civil.



Esses documentos encontrados serão encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública, que tentará encontrar seus donos.



Quem tiver perdido os documentos deve ir até a sede da Secretaria de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h ou das 13h às 17h.



Os interessados em saber se o documento perdido se encontra na Secretaria de Segurança Pública também podem entrar em contato pelo telefone (22) 2760-6236 ou (22) 2771-6389.



Confira os locais nos quais podem ser entregues os documentos encontrados:



Base Operacional Praça da Baleia – Costazul

Base Operacional Mar do Norte – Rua Albano Franco, Mar do Norte

Base Operacional Cantagalo – Praça de Cantagalo

Base Operacional Rocha Leão – Rua Izolina Almeida, Rocha Leão

Base da Ronda Escolar – CIEP Mestre Marçal, Jardim Campomar

Base da Defesa Civi l – Rodovia 106, Bosque da Praia – Ao lado da Pousada Tartaruga

Centro de Cidadania – Rua das Casuarinas, 595, Âncora

Secretaria de Segurança Pública – Rua Niterói, 2099, Loteamento Atlântica