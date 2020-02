Rio das Ostras amplia estrutura e programação do Carnaval 2020

Rio das Ostras - Com o Carnaval definido com desfile de blocos na orla do Centro e Costazul, matinês e bailinhos, a Prefeitura de Rio das Ostras amplia a programação, atendendo a localidade de Mar do Norte, e destina espaço exclusivo para os idosos.



Os moradores de Mar do Norte já podem preparar a fantasia. A localidade ganhou dois dias de festa durante o Carnaval. Sábado e domingo, dias 22 e 23 de fevereiro, a Prefeitura promoverá bailes, das 16h às 20h, na Praça ao lado do Posto de Saúde. A iniciativa promete agradar as famílias que poderão curtir, com segurança e muita animação, dois dias de festa, pertinho de casa.



Idosos – Atendendo a grande demanda de idosos, que comparece todos os anos nas matinês, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo incluiu uma área exclusiva para os maiores de 60 anos infraestrutura da tenda que abriga os bailes infantis.



As matinês gratuitas acontecerão nos quatro dias de Carnaval, de 22 a 25 de fevereiro, sempre das 17h às 21h, no Camping de Costazul, que este ano também terá um espaço maior para abrigar as famílias de Rio das Ostras e turistas.