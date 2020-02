Zona Especial de Negócios ganha mais duas empresas

Rio das Ostras - Ratificando a fase de recuperação econômica de Rio das Ostras, na tarde desta quarta-feira, 12 de fevereiro, o prefeito Marcelino Borba assinou o Termo de Concessão de Direito Real de Uso de duas novas empresas que estão se instalando na Zona Especial de Negócios (ZEN) – Sapura Navegação Marítima S.A. e TFM Usinagem e Manutenção Industrial Eirelli – que chegam ao Município abrindo novos postos de trabalho.



A Sapura é uma empresa brasileira especializada em serviços submarinos, joint venture entre duas multinacionais com importância ímpar nos seus mercados: a Seadrill e a Sapura Energy. Tem uma frota de seis navios de serviços submarinos e conta com uma força de trabalho atual que ultrapassa 1000 profissionais e engloba 21 diferentes nacionalidades. A sede é no Rio de Janeiro, mas em breve terá um braço da empresa em Rio das Ostras.



A maioria dos postos de trabalho é na área offshore, e muitos dos colaboradores já são de Rio das Ostras e Região. No trabalho onshore, a Sapura chega com cerca de 60 funcionários e pretende, com a transferência de parte da estrutura para o Município, abrir processos seletivos que poderão contemplar mão de obra local. A expectativa é que em agosto deste ano, comecem a operar em Rio das Ostras, na área de 11 mil m² na ZEN.



A TFM Usinagem e Manutenção Industrial é uma empresa especializada

em revestimentos superficiais e usinagem em geral. Com 10 anos de mercado, o foco de atuação é a manutenção industrial, através de recuperação de elementos de máquinas e beneficiamento de peças.



Instalada provisoriamente em Rio das Ostras há seis meses, a empresa que tem sede na cidade de Alumínio/SP, já emprega 16 funcionários captados no mercado local, e pretende, em menos de um ano, aumentar os postos de trabalho para 50.



A TFM ocupará uma área de mais de oito mil m² e espera iniciar a construção da sua nova base em 120 dias.



RESPONSABILIDADE SOCIAL – Além de abrir novos postos de trabalho e aquecer a economia do Município, as novas empresas chegam com uma visão moderna de gestão, voltadas para as áreas social e ambiental.



A Sapura já anunciou o patrocínio à 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e ao Projeto Rio das Ostras Instrumental, porque entendeu que estas ações vão ao encontro do interesse da empresa em investir na cultura, educação e preservação ambiental, promovendo a transformação das sociedades nas quais está inserida.



Também trarão para Rio das Ostras o Projeto “Braçadas do Bem”, que já desenvolvem em parceria com o Sesi/Firjan, oferecendo aulas de natação gratuitas para crianças.



A TFM também traz “na bagagem” ações sociais que já desenvolve na sede da empresa em São Paulo, e pretende investir na qualificação demão de obra para o mercado de trabalho e educação.



Nestes seis meses em Rio das Ostras já se aproximou das escolas técnicas da Cidade e aproveitou o encontro com o prefeito Marcelino Borba para conhecer as demandas sociais do Município. Já ficou marcada uma visita à Padaria Escola, no Parque da Cidade, e em outras áreas que possam abrigar ações sócias promovidas pela empresa.



Depois da assinatura dos Termos de Concessão, o próximo passo é a aprovação do Projetos para início das obras de instalação das novas empresas em Rio das Ostras. Estiveram presentes no ato de assinatura, além do prefeito, a subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Lara Velho, o presidente da Sapura, Rogério Salbego, acompanhado do diretor financeiro Edmundo Falcão; e o proprietário da TFM, Juan Calderon, e o gerente da unidade Rio das Ostras da empresa, Marcelo Sampaio.