Prova do Edital 4 do Concurso Público acontece neste domingo

Rio das Ostras - A possibilidade de ingressar no serviço público municipal está cada vez mais perto. No próximo domingo, dia 16, os candidatos inscritos no Edital Nº 04 do Concurso Público de Rio das Ostras, específico para área de saúde, irão realizar a prova do processo seletivo nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo escolhido.



Para os cargos de nível superior, médio e técnico, as provas terão 50 questões divididas em 20 sobre conhecimento específico, dez sobre a Lei Orgânica de Rio das Ostras, 10 de legislação do Sistema Único de Saúde – SUS e dez de português.



Os candidatos que optaram pelos cargos de Ensino Fundamental farão a prova com 50 questões também, sendo 20 sobre conhecimento específico, dez sobre a Lei Orgânica de Rio das Ostras, dez de português e dez de matemática. O único cargo deste grau de escolaridade que terá diferenciação é o de Maqueiro, onde os inscritos responderão 10 questões sobre conhecimento específico, dez sobre a Lei Orgânica de Rio das Ostras, 15 de português e 15 de matemática.



Os portões dos locais de prova estarão abertos a partir das 8h da manhã e serão fechados às 9h no turno da manhã. Quem for fazer a prova a tarde, deve ficar atento porque os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 15h30.



O IBAM recomenda que os candidatos compareçam aos locais de prova com uma hora de antecedência do horário previsto para o fechamento dos portões. O candidato deverá chegar aos locais de prova munido de documento original de identidade, sempre oficial e com fotografia, e de canetas esferográficas de tinta azul ou preta.



Todas as informações necessárias para o candidato, como os requisitos básicos para participação no Concurso e resultados estão disponíveis no endereço www.ibam-concursos.org.br.



TRANSPORTES PÚBLICOS – Em relação ao Transporte Público, a Prefeitura preparou um esquema especial para atender a demanda de passageiros durante a realização das provas, com as principais linhas operando em intervalos menores, como, por exemplo a Linha 1 – Âncora X Cidade Praiana, com veículos trafegando em intervalos de 3 minutos. As demais linhas terão intervalos variando de 5 a 30 minutos dependendo da necessidade.