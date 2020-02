Mais um Dia D de Vacinação contra Sarampo neste sábado

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para mais um Dia D de Vacinação contra o Sarampo, que acontece neste sábado, em 13 unidades de Saúde do Município, das 8h às 17h, seguindo a Campanha Nacional de Intensificação de Imunização contra a doença. O público-alvo é a população de seis meses a 59 anos de idade.



As unidades que estarão em funcionamento no sábado são: Centros de Saúde de Nova Cidade e Extensão do Bosque; Posto de Saúde do Jardim Mariléa e os postos Estratégia de Saúde da Família – ESF do Operário, Rocha Leão, Cantagalo, Mar do Norte, Âncora, Recanto, Cidade Praiana, Dona Edméia, Cláu O Dia dio Ribeiro e Clínica da Família.



É importante lembrar que para se vacinar é preciso apresentar a Caderneta de Vacinação e o Cartão do SUS – Sistema Único de Saúde.



A Campanha Seletiva, que ganhou o nome “Rio sem Sarampo”, tem o objetivo de implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença. O último Dia D de Vacinação contra o Sarampo em Rio das Ostras aconteceu no dia 1º de fevereiro, com uma adesão bastante satisfatória, totalizando 3.410 pessoas vacinadas.