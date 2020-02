Defesa Civil de Rio das Ostras realiza trabalho de prevenção

Rio das Ostras - Com as constantes chuvas que tem atingido as regiões de todo Estado do Rio de Janeiro, principalmente na região Norte/Noroeste, é necessário que a população entenda o trabalho que é desenvolvido pela Defesa Civil.



Em Rio das Ostras, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) foi criada através da Lei 0738/2002, como um Departamento da antiga Secretaria Municipal de Guarda e Trânsito, hoje denominada de Secretaria de Segurança Pública. A Comdec fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, nº 3190, Bosque da Praia.



A Defesa Civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e ou reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos e restabelecer a normalidade social. O Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil é estabelecido pela Lei 12608 de 10 de abril de 2012, que é um mecanismo que rege todas essas ações.



No Município, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil encontra oito tipos de desastres. Na classificação destes desastres existem os naturais e os tecnológicos. Dos naturais podemos citar os deslizamentos, incêndios florestais, alagamentos e ressacas marítimas. Dos tecnológicos estão os desabamentos de edifícios, fogo em residências e acidentes de trânsito. Para todos eles existe um plano de contingência.



A Defesa Civil de Rio das Ostras também atua de forma preventiva, palestrando com professores e alunos e ensinando o Plano de Evacuação para casos de acidentes. As árvores que oferecem risco também são podadas para que, em uma chuva forte, não venha ocasionar acidentes.



As competências da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio das Ostras são: Executar a Política Nacional de Defesa Civil no âmbito municipal; Identificar e mapear áreas de risco de desastres; Fiscalizar as áreas de risco de desastres e impedir novas ocupações nestas áreas; Declarar situação de emergência e Estado de Calamidade Pública; Vistoriar edificações e áreas de risco e promover evacuação da população destas áreas de risco ou das edificações vulneráveis; Estimular a participação da Sociedade Civil Organizada, ONGs e entidades privadas para atuação conjunta com as comunidades de áreas vulneráveis e promover soluções de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.



É importante frisar que, em casos de emergência, a população deve solicitar o apoio da Defesa Civil pelo (22) 2760-8394 ou pelo 199.