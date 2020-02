Teatro Popular amplia público em 120% e lança novos projetos

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura vem cumprindo a sua missão de democratizar o acesso de moradores e visitantes ao Teatro Popular e de formar plateia. Em entrevista ao Papo Digital, podcast veiculado semanalmente no Portal da Prefeitura ( www.riodasostras.rj.gov.br ), Cristiane Régis, presidente da Fundação, falou sobre crescimento do público e dos novos projetos do Teatro Popular.“Aumentamos a plateia em 120% com relação ao ano anterior e alcançamos mais de 26 mil pessoas em 2019. Conseguimos fazer com que o artista local tivesse o seu espaço e, ao mesmo tempo, recebemos espetáculos do Rio de Janeiro e São Paulo”, destacou Cristiane ao longo da entrevista.Segundo a presidente da autarquia, um dos projetos que ajuda a aumentar o público do Teatro Popular é o Soul da Casa. A iniciativa consiste em shows semanais, todas as quintas-feiras, com talentos da Cidade. “É um grande sonho de muitos músicos daqui ter um dia de estrela, com palco, camarim, som, iluminação e plateia. Além disso, para o público, é uma oportunidade de escutar estilos bem diversificados”, analisou Cristiane.Um novo projeto, a Visita Guiada ao Teatro, começa em março e foi lembrado pela presidente da Fundação de Cultura na entrevista. O público será composto especialmente por estudantes das redes pública e particular de Ensino que vão conhecer o espaço e os bastidores, sempre às quartas-feiras. O agendamento já começou e pode ser feito pelo telefone 2764-7676.A presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura lembrou que a plateia é beneficiada com a variedade e qualidade dos espetáculos. Mas enfatizou que também os artistas se beneficiam ao levar suas produções para esse palco, já que os custos são muito pequenos.“Cobramos do produtor apenas 10% da bilheteria arrecadada. Um espetáculo que vende R$ 1 mil reais de ingressos, por exemplo, repassa R$ 100 como contrapartida para todo suporte que oferecemos, como bilheteria, técnicos de som e iluminação”, explicou.Para incentivar que todos possam ir ao Teatro Popular, Cristiane contou que são sempre distribuídos e sorteados ingressos nas redes sociais da Fundação de Cultura. A programação de sexta-feira a domingo é definida em audiências públicas realizadas a cada três meses.“A audiência pública é uma forma democrática de dar acesso a todos os artistas ao Teatro, proporcionando também uma diversidade maior para a plateia”, afirmou Cristiane. Ela explicou ainda que muitas peças infantis fazem parte dessa programação, formando as futuras gerações como público consumidor de cultura.Cristiane sublinhou a importância da proximidade de outra unidade gerenciada pela Fundação de Cultura, o Centro de Formação Artística, com o Teatro Popular. Alunos de música, dança e teatro do Centro de Formação costumam não apenas se apresentar naquele palco como a compor a plateia de muitos espetáculos.“Algumas pessoas têm receio de frequentar o teatro por que consideram que é algo para a elite. Muito pelo contrário. O teatro foi feito para a população. Ir ao teatro é algo mágico. Sempre que você vai ao teatro, sai com uma esperança renovada, com uma alegria”, concluiu Cristiane no final da entrevista.Para ser informado da programação do Teatro, basta acompanhar o Portal e o Facebook da Prefeitura e também as redes sociais da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Outra opção é participar da Linha de Transmissão do WhatsApp, bastando para isso enviar a mensagem #souCultura para o número (22) 99826-5661.