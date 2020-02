Fundação de Cultura abre inscrições para instrutores de cursos livres

Rio das Ostras - Cerca de 30 mil pessoas são atendidas em atividades realizadas nas oito unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Entre as ações oferecidas estão os cursos livres de arte e artesanato realizados por instrutores. Para quem deseja ministrar um desses cursos, já estão abertas as inscrições, que se estendem até 31 de outubro.



O interessado deve comparecer à unidade da Fundação Rio das Ostras de Cultura na qual pretende realizar o curso para entregar o projeto de atividades. Os cursos livres podem acontecer nos seguintes locais: Centro de Formação Artística (Praça José Pereira Câmara, s/nº – Centro); Casa de Cultura Dr. Bento Costa Junior (Rua Bento Costa Junior, 70 – Centro); Biblioteca Pública (Avenida Amazonas, s/nº, Extensão Novo Rio das Ostras); Fundição de Artes e Ofícios (Rua Beija Flor, s/nº, Colinas); Praça do Trem (Rua Henrique Sarzedas, s/nº – Rocha Leão).



Cada mensalidade dos cursos livres em unidades da área urbana tem o preço fixo de R$ 85; deste valor, R$ 25 deve ser repassado para a Fundação Rio das Ostras de Cultura como contrapartida pelos custos com o uso do espaço. Na zona rural, a mensalidade é fixada em R$ 60, com valor integral destinado ao instrutor. As vagas serão limitadas de acordo com a capacidade da unidade e do curso, sendo que 2% delas deve ser disponibilizada em forma de bolsa integral, como contrapartida social.



As atividades poderão ser realizadas nos seguintes dias e horários: Centro de Formação Artística, de segunda a sexta feiras, das 8h às 20h; Casa de Cultura, de terça a sexta feiras, das 9h às 17h e sábados, das 14h às 16h; Biblioteca Pública, de segunda a sexta feiras, das 10h às 17h e sábados, das 10h às 12h; Fundição de Artes e Ofícios, de segunda a sexta feiras, das 10h às 17h; Praça do Trem, de terça a sexta feiras, das 10h às 17h.