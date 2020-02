Rio das Ostras registra balanço positivo do Sesc Verão 2020

Rio das Ostras - A edição 2020 do Projeto Sesc Verão Rio das Ostras, uma parceria de sucesso entre o Sesc RJ e a Prefeitura, apontou dados positivos. A estação mais quente do ano foi melhor ainda com a diversidade de atividades de esporte, cultura, lazer e bem-estar promovidas pelo evento nas praias do Bosque e Costazul, por seis semanas.



Segundo dados divulgados pelo Sesc RJ, o projeto teve um crescimento de atendimentos de 30% em relação a edição de 2019, oferecendo mais de 530 atividades diferentes. O Sesc Verão foi aprovado por moradores e turistas, que aproveitaram as férias para curtir o evento. “Meu pai mora aqui e nas férias escolares aproveitamos para curtir a família. Nestes três dias temos nos divertido muito nos brinquedos, shows e espetáculos. O Sesc Verão acrescentou nas nossas férias”, destacou a Priscila Lorang, de Teresópolis, que curtiu o segundo final de semana do evento.



Para os moradores, além dos shows, as atividades esportivas e recreativas foram as mais elogiadas. “A didática das clínicas foi excelente e fazer aula de beach tênis com Calbucci, que é conhecido mundialmente, aqui no quintal de casa, é um grande privilégio. Estão todos de parabéns”, elogiou Eliezer Soares.



O morador Emerson Martins falou da importância de eventos como esse para a cidade. “Tudo muito bem organizado, a oferta dos serviços, as apresentações. O Sesc Verão é uma maravilha para nossa cidade”.



Números – Dentro da correalização do Sesc Verão, a Prefeitura de Rio das Ostras ficou responsável pela infraestrutura, a fim de que o projeto fosse ampliado e contemplasse a Praia do Bosque, por um período mais extenso que em 2019. O investimento foi de R$1,6 milhão para a montagem de três palcos (estrutura, som e iluminação), banheiros, geradores, tendas e postos médicos, que atendeu o evento por seis semanas. O Sesc RJ ficou responsável por toda a programação (artística e esportiva), a programação visual e toda publicidade e promoção do evento.



A taxa de ocupação durante o período do Projeto chegou a 70% em média, e também foram gerados empregos temporários durante os meses de Janeiro e Fevereiro. Nos últimos dois anos, quando Rio das Ostras passou a contar com o Sesc Verão, a taxa de ocupação cresceu 17%.



O estudo de impacto econômico, realizado pelo Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com a mesma metodologia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), indicou que o Sesc Verão injetou R$ 33 milhões na economia do Município este ano.



Projeção da Cidade – A Assessoria de Comunicação e Tecnologia da Informação da Prefeitura realizou um trabalho de cobertura do Sesc Verão que incluiu o desenvolvimento de um Aplicativo, para que qualquer pessoa pudesse acompanhar a programação do evento; a cobertura total pelas redes sociais institucionais e a transmissão ao vivo dos grandes shows realizados.



Quase 19 mil pessoas acessaram o Aplicativo. Em sua maioria do Brasil, mas também tiveram acessos dos EUA, Argentina, Inglaterra e até da China.



As transmissões ao vivo também foram um sucesso para a divulgação de Rio das Ostras. Chegamos a ter mais de 10 mil visualizações por dia, com pessoas assistindo os espetáculos de vários estados brasileiros e até da Europa.



Saúde – Além das atividades de saúde e bem-estar da programação do Sesc Verão Rio das Ostras, a Secretaria Municipal de Saúde, aproveitou o posto médico montado no evento em Costazul, para fazer a vacinação contra o Sarampo nos dois últimos fins de semana, e com isso imunizou 523 pessoas.



Muito mais do que um evento, o Sesc Verão Rio das Ostras é um projeto social que fomenta a economia, o turismo, a cultura e proporciona o lazer na Cidade.