Cursos gratuitos de Arte são oferecidos pela Fundação de Cultura

Rio das Ostras - Conhecer o desenvolvimento das manifestações artísticas ao longo do tempo ou produzir os próprios trabalhos usando diferentes materiais e técnicas. Dois cursos oferecidos pela Fundação Rio das Ostras de Cultura – História da Arte e Arte Contemporânea – possibilitam vivenciar essas experiências e, o melhor, de graça. As inscrições para os cursos, que começam no início de março, estão abertas.



O curso História da Arte, ministrado por Giovanna Agostini, será realizado na Sede Administrativa da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Avenida Cristóvão Barcelos, 109, Centro). As inscrições podem ser feitas no local, das 9h às 17h. Com aulas às segundas-feiras, das 14h às 17h, o curso apresenta o desenvolvimento artístico da humanidade. Para se inscrever é precisa ter a partir de 16 anos. Início previsto para 2 de março.



Ministrado também por Giovanna Agostini, para participantes com idade mínima de 16 anos, o curso de Arte Contemporânea acontece na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior (Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro). Durante as aulas, que serão às terças-feiras, das 14h às 17h, os alunos vão receber orientação, fazer exercícios e experimentações para desenvolver uma linguagem artística. As inscrições são no local e o início está previsto para 3 de março.



CAPOEIRA – Outro curso gratuito ministrado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura é o de Capoeira. As aulas são às terças-feiras no Centro Ferroviário de Cultura (Rua Waldenir Heringer, s/nº, Rocha Leão) em dois horários: das 10h30 às 12h e das 13h30h às 15h. Podem participar crianças, a partir de 6 anos, e adolescentes; as inscrições são no local. As aulas começam no dia 3 de março.