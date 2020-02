Projetos Esportivos de Rio das Ostras permanecem com inscrições abertas

Rio das Ostras - O prazo para renovação e inscrições para as diversas modalidades esportivas ofertadas pela Subsecretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras permanece aberto. Os interessados, ou seus responsáveis legais, precisam comparecer ao núcleo de cada projeto ou no Polo de inscrições, que fica no Centro de Treinamento Gilson Zarour, localizado na Rua Elizeth Cardoso, s/nº, Jardim Campomar (atrás do Fórum), de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h.



Atualmente o Município conta com os seguintes projetos: Escola de Futebol, Rio das Ostras em Movimento, Bom Dia, Escola de Desporto, Atletismo, Skate, Capoeira, Tênis de Mesa, Circuito Funcional, Hidroginástica, Primeira Braçada, Taekwondo, Karatê, Escola de Jiu-Jitsu, Judô, Bodyboard, Stand Up Paddle, Paraesporte, Projeto Alta, Fit Dance, Corrida & Caminhada Orientada, Futevôlei e Zumba.



DOCUMENTAÇÃO – Vale ressaltar que os documentos necessários para inscrição nos projetos esportivos são: cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, comprovante de residência, fotos 3×4, atestado médico recente e declaração escolar para menores de idade, que devem fazer sua inscrição acompanhados de um responsável.



Para renovação é preciso levar apenas declaração escolar (menores de 18 anos), atestado médico recente e comprovante de residência (caso haja alteração do mesmo).



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2771-2398.