Órgãos públicos garantem segurança no Carnaval de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Depois do sucesso do ‘Sesc Verão 2020’, que injetou cerca de R$ 33 milhões na economia do município, o Carnaval em Rio das Ostras promete agitar a Região dos Lagos.

A cidade, que é abençoada por natureza com belíssimas praias, terá, neste ano, um Carnaval ampliado e programado para atender de crianças à idosos. Até agora, a taxa de ocupação hoteleira para curtir a folia, já passa os 70%, a expectativa é chegar a 100%. Rio das Ostras deve receber cerca de 100 mil pessoas durante os 4 dias de festa, entre turistas e veranistas.



E para que toda essa hospitalidade flua com ordem e segurança, a 128ª DP – Rio das Ostras, as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Segurança Pública e o Conselho Tutelar do município se uniram em uma força-tarefa para minimizar os respectivos danos que possam surgir durante a folia.

Uma reunião, no começo deste mês, discutiu ações e medidas protetivas que serão tomadas durante o feriado de Carnaval. Foi estabelecido a necessidade de reforço às equipes de Apoio e Segurança dos blocos e o cuidado específico com crianças e adolescentes participantes da festa, como por exemplo: a fiscalização e o ‘como proceder’ do Conselho Tutelar ao se deparar com crianças e adolescentes alcoolizadas ou sob efeito de drogas, acompanhadas e/ou desacompanhadas.



Outro ponto debatido foi a limitação dos vendedores ambulantes após o horário permitido, que é até meia-noite, bem como, a fiscalização das vendas e uso de embalagens de vidros, que são proibidas, podendo levar à apreensão e multas para vendedores clandestinos e que descumprirem a lei. Os ambulantes devem estar todos cadastrados no Programa Renda Alternativa e só poderão trabalhar comercializando os produtos autorizados.



“Neste ano iremos intensificar a fiscalização e segurança durante o Carnaval, atentos ao combate de atividades ilícitas como venda de bebidas para adolescentes, transporte irregular, vendedores clandestinos, manutenção da tranquilidade, além da própria segurança para realização dos blocos. A ideia é ordenar a cidade para o Carnaval mais tranquilo dos últimos anos. Por isso o envolvimento de todos os órgãos”, afirmou o delegado da 128ª DP, Dr.Carmelo Santalucia Ramos da Silva.



O secretário de Segurança Pública, Sérgio Lorenzi, disse que para aumentar a proteção durante a festa, a cidade que já possui 30 policiais militares e noventa guardas civis, contará com mais 40 policiais que virão de outros municípios reforçar a segurança, realizando rondas ostensivas e plantões em pontos estratégicos. Além disso, a Polícia Civil terá equipes direcionadas para o atendimento de ocorrências no mesmo período.



Trânsito Seguro no Carnaval – Outro ponto importante para manter a segurança no Carnaval de Rio das Ostras, é o trânsito, que mesmo com o aumento do fluxo de veículos, precisa manter a ordem e fluidez.

Marcus Rezende, secretário de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, explicou que, é comum neste período do ano, o número de infrações e acidentes crescerem, mas que em Rio das Ostras, uma operação especial de Carnaval, já está nas ruas desde o dia 8 de fevereiro, com o objetivo de conter transportes clandestinos e demais ilegalidades.



“Estão sendo feitas barreiras em diversos pontos da cidade. Nosso trabalho vai além de multar e recolher o carro, queremos promover a educação no trânsito, e que as pessoas entendam que cumprir as leis é mais uma garantia de proteção à própria vida”, pontuou Marcus.



Nesta mesma operação, de 1ª a 5 de março, no Carnaval do ano passado, foram identificadas 65 infrações, sendo a maioria de caráter operacional, ou seja: veículos com pneu careca, falta de itens de segurança, documentação inadequada, transporte pirata de passageiros e/ou excesso de passageiros.



“Sinto que estamos cumprindo a função social de trazer paz e legalidade à cidade. Deixamos claro que, a tolerância é zero com qualquer ilicitude. Agiremos com pulso firme“, finalizou o secretário.