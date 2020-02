Rio das Ostras - Oportunidades de aprendizado não faltam para os moradores de Rio das Ostras. A Fundação de Cultura do Município está oferecendo cursos gratuitos em diferentes áreas, entre essas Manuseio de Máquina de Costura, Dança de Salão e Biscuit, distribuídos em várias localidades. Confira abaixo informações detalhadas de datas, horários e locais dos cursos que têm início em março. As inscrições começam na segunda, dia 2, e as vagas são limitadas.



Manuseio de Máquina de Costura – Destinado a maiores de 10 anos, o curso Manuseio de Máquina de Costura tem duração de um mês e será oferecido em dois locais: Casa de Cultura Bento Costa Júnior, no centro da Cidade, e Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira, em Rocha Leão. Na Casa de Cultura, as aulas serão às segundas-feiras, das 14h às 15h30, e começam no dia 9. Já as aulas no Centro Ferroviário acontecem às quartas, com duas turmas (10h às 11h30 e 14h às 15h30), com início previsto para dia 11.



Artesanato com Material Reutilizável – Moradores do Mar do Norte com mais de 10 anos terão a oportunidade de aprender a fazer Artesanato com Material Reutilizável. A oficina será na Escola Municipal Enedina Fidélis Moreira às sextas-feiras, com duas turmas: 10h às 11h30 e 14h às 15h30. Com início previsto para 13 de março, o curso tem duração de dois meses.



Passarela – Quem já sonhou em brilhar no mundo da moda não pode perder o curso de Passarela que acontece em três diferentes espaços: Centro de Formação Artística (Prédio da Onda), Centro Ferroviário de Cultura, em Rocha Leão, e Escola Municipalizada Fazenda da Praia, no Mar do Norte. Podem participar maiores de 6 anos. Na Onda, são quatro turmas às segundas-feiras, nos seguintes horários: 9h às 10h; 10h às 11h; 14h às 15h; 15h às 16h. Rocha Leão tem duas turmas, às terças, nos horários das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. No Mar do Norte, as aulas são às quartas, com duas turmas: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. A duração do curso é de dois meses.



Capoeira – Para os moradores de Rocha Leão que desejam aprender a arte da capoeira, que une luta, dança e cultura, serão abertas duas turmas. As aulas acontecem às terças-feiras, das 10h30 às 12h e das 13h30 às 15h, para maiores de 6 anos, no Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira. Início previsto para 9 de março.



Dança de Salão – Com várias opções de locais e horários, o Curso de Dança de Salão também tem novas turmas começando em março. Na segunda-feira, das 10h às 11h30, as aulas acontecem na Escola Municipalizada Fazenda da Praia, no Mar do Norte. Terça-feira é a vez do Centro de Formação Artística sediar as aulas, das 10h30 às 12h. Já na quarta-feira as aulas são das 10h30 às 12h no Centro Ferroviário de Cultura, em Rocha Leão. Para os que preferem estudar à noite, tem turma na sexta, das 19h às 20h30, também no Centro de Formação Artística.



Zouk – Para entrar no ritmo caribenho do Zouk, dança que vem conquistando muitas pessoas, estão sendo oferecidas turmas no Mar do Norte, no Centro e em Rocha Leão. As aulas na Escola Municipalizada Fazenda da Praia são às segundas, das 14h às 15h30. No Centro de Formação Artística tem turma na terça, das 13h30 às 15h. Já o Centro Ferroviário de Cultura oferece turma na quarta, das 13h30 às 15h.



Monitor Cultural – Depois do grande sucesso alcançando em Rocha Leão, o curso de Monitor Cultural chega também ao Mar do Norte. Podem participar adolescentes a partir dos 12 anos. Na Escola Municipalizada Fazenda da Praia, as aulas são às terças-feiras, em dois horários: das 10h às 11h e das 14h às 15h. No Centro Ferroviário Guilherme Nogueira são duas turmas às sextas-feiras: das 10h às 11h e das 14h às 15h.



Biscuit – De segunda a sexta-feira, em diferentes localidades, será possível aprender a fazer artesanato com biscuit. Em Cantagalo, na Sala Verde, as aulas acontecem quinzenalmente, às segundas, das 13 às 16h30. Na Fundição Escola de Artes e Ofícios, em Colinas, são duas turmas às terças: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. A Casa de Cultura Bento Costa Júnior oferece duas turmas às quartas: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. No Centro Ferroviário de Cultura as aulas são às quintas com duas turmas: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. Encerrando a semana, na sexta-feira, a Escola Municipal Enedina Fidélis Moreira, no Mar do Norte, tem turmas das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. O curso tem duração de dois meses.