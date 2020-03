Humorista Diogo Defante apresenta "A Cura da Depressão" em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Com mais de 800 mil inscritos em seu canal, Diogo Defante leva o humor com o qual ficou conhecido no youtube para o stand up comedy “A Cura da Depressão”. O espetáculo vai estar em cartaz neste sábado, dia 7, às 20h, no Teatro Popular de Rio das Ostras e conta com a participação especial de Gustavo Teixeira.



Com 28 anos, esse carioca e suburbano, com muito orgulho, já tem um bom tempo de estrada como youtuber. Começou em 2012, no seu próprio canal, Kaozada. O sucesso foi tanto que ele foi convidado a ter um canal na produtora de Felipe Neto, que permaneceu no ar por mais de um ano. Trabalhou como diretor do canal Parafernalha e, em 2017, criou o canal que leva seu nome, reunindo vídeos que ultrapassam 30 milhões de visualizações.



O Teatro Popular de Rio das Ostras fica na Avenida Amazonas, s/º – Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos são R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia e antecipados). A classificação é 14 anos.