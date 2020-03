IBGE abre Processo Seletivo Simplificado com vagas para Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de pessoal nas funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador. São oferecidas para Rio das Ostras 155 vagas para os cargos que irão realizar o Censo Demográfico 2020.O Processo Seletivo será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que realizará as provas objetivos de caráter eliminatório e classificatório.O período de inscrição começou na última quinta-feira, 5, e vai até terça-feira, 24. Os interessados podem se inscrever somente pela internet, nos endereços eletrônicos: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR O pagamento da taxa de inscrição varia de acordo com os cargos pretendidos. Para Agente Censitários é 35,80 e para Recenseador, R$ 23,61.O grau de instrução mínimo exigido para Agente Censitário é o Nível Médio e para Recenseador é Nível Fundamental.As provas do Processo Seletivo serão realizadas no mês de maio. Para Agente Censitário, está prevista para 17 de maio e para Recenseador, no dia 24 de maio.Os vencimentos variam de acordo com o cargo escolhido. O Agente Censitário Municipal (ACM) receberá R$ 2.100,00, R$ 458,00 de vale alimentação e vale transporte.O Agente Censitário Supervisor (ASC) receberá R$ 1.700,00, mais vale alimentação no valor de R$ 458,00 reais e o vale transporte.Para obter mais informações, os candidatos interessados podem acessar o link: https://www.cebraspe.org.br