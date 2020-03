Carnaval injetou R$ 21 milhões na economia de Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras divulgou na última semana a pesquisa feita durante o Carnaval 2020. Técnicos do departamento de turismo entrevistaram pessoas que escolheram a Cidade no feriado, e identificaram o perfil do turista e o impacto econômico do evento no Município.



O destaque da pesquisa ficou por conta do impacto do evento na economia da Cidade. Com a visita de mais de 30 mil pessoas – entre turistas, veranistas e excursionistas – o Carnaval injetou R$ 21,4 milhões, além de criar postos de trabalho temporários. “Festas populares como o Carnaval representam muito mais do que um simples evento, são importantes para a economia da Cidade. A rede hoteleira e o comércio abrem vagas temporárias de emprego, e todo mundo trabalha. Os ambulantes, os permissionários das feirinhas, dos quiosques, todos ganham”, explica a secretária de desenvolvimento econômico e turismo, Aurora Siqueira.



Durante os quatro dias do Carnaval, foram ouvidas 500 pessoas, nos pontos de maior concentração de turistas. O público do evento é essencialmente feminino (59%), com idade entre 36 a 55 anos (49,1%), casadas (54,6%), e vindas principalmente do Rio de Janeiro (90%) e Minas Gerais (3%). A maioria dos turistas (55,2%) veio para Rio das Ostras por causa da festa.



Os pontos positivos destacados pelos entrevistados foram a organização do evento e o ambiente familiar, principalmente nas matinês, que mais uma vez foi apontada como o melhor do Carnaval de Rio das Ostras.



Outra informação importante revelada na pesquisa foi a aprovação da nova sinalização turística, implementada no ano passado, e também destacada como ponto positivo.



Para análise da Administração Pública, os pontos negativos identificados foram o trânsito, a limpeza das ruas e a falta de vagas para estacionamento de veículos.