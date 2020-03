SAAE prossegue com serviços de manutenção em Rocha Leão

Rio das Ostras - Independente dos períodos de fortes chuvas, serviços de manutenção são importantes em qualquer localidade. Em Rocha Leão, foi finalizada mais uma ação na última sexta-feira, dia 6 de março, realizada pela Prefeitura de Rio das Ostras de Rio das Ostras, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE-RO.



Equipes da Autarquia Municipal estiveram durante toda a semana na localidade, realizando melhorias no sistema de esgotamento sanitário. Foram feitos serviços de limpeza, desobstrução e reparos na rede coletora de esgoto do núcleo de expansão urbana de Rocha Leão.



De acordo com a gerente de Manutenção e Operação do SAAE-RO, Gliciane Alves, a realização dessas ações são de extrema importância para diminuir os riscos de doenças e contribuir para a preservação do Meio Ambiente.



“Além disso as ações têm por finalidade garantir o bom funcionamento do sistema, causando um maior conforto para toda a população”, afirmou.