Cursos de aquarela, balé e violão com inscrições abertas

Rio das Ostras - Cursos livres em variadas modalidades artísticas estão sendo oferecidos para os moradores de Rio das Ostras nas unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Entre os cursos com inscrições abertas estão os de balé infantil e clássico, violão e aquarela. As aulas começam em março e se estendem até dezembro.



Com mensalidades no valor de R$ 85, os cursos geram renda para os professores da arte do Município, que contam com a infraestrutura dos espaços da Fundação de Cultura. Os interessados devem procurar as unidades nas quais são realizadas as aulas.



O endereço da Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior é Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro, em frente à Praça São Pedro. Já o Centro de Formação Artística de Música, Dança é Teatro, também conhecido como Prédio da Onda, fica na Praça José Pereira Câmara, s/nº – Centro.



Aquarela – Durante o curso, que acontece na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, o professor Willy Chung vai trabalhar os conteúdos teoria e harmonia das cores, valores e saturação cromática. Os alunos vão aprender a usar diferentes técnicas e materiais. As aulas serão às segundas e quartas-feiras, das 16h30 às 17h30.



Balé Infantil I, II e Complementar – Ministrado por Luana Tinoco, o curso será no Centro de Formação Artística e vai envolver diferentes faixas etárias. O Balé I é para crianças de 4 a 6 anos, estimulando o interesse pela dança. Destinado a alunos de 7 a 9 anos, o Balé II exige mais disciplina e movimentos melhor elaborados. Para os que têm entre 10 e 15 anos, a opção é o Balé Complementar, que trabalha o aprimoramento da técnica. As aulas são todas as terças e sextas-feiras, com turmas às 9h, 10h, 15h, 16h e 17h.



Violão – O professor Gustavo Sacramento vai ministrar aulas de violão no Centro de Formação Artística, adequando os estudos às necessidades dos alunos. Com isso será possível atender desde os que já possuem algum conhecimento musical aos principiantes. Estudo rítmico para aprendizagem mais agradável de solfejo e escrita musical fazem parte do curso. As aulas são individuais e acontecem às terças ou às quintas nos seguintes horários: 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.



Balé Clássico – A bailarina Giuliana Ferreira vai ensinar a técnica clássica para alunos de diferentes idades no Centro de Formação Artística. Para as crianças, os benefícios são a melhora da coordenação motora e o aumento da disciplina. As aulas são todas as segundas e quartas, com turmas divididas por idade: 9h – 4 a 6 anos; 10h – 7 a 10 anos; 15h – 3 a 5 anos; 16h – 6 a 9 anos; 17h – 10 a 13 anos; 18h – a partir de 14 anos.