Campanha Educativa aborda uso responsável e consciente do capacete

Rio das Ostras - Campanhas Educativas de Trânsito são realizadas frequentemente em Rio das Ostras sempre com o objetivo de alertar e mostrar à população que todos são responsáveis por um trânsito mais seguro, seja pedestre, motorista ou ciclista.Este mês, o tema abordado é: “Um capacete é fácil de substituir. Um crânio é impossível”. A Campanha aborda o uso regular do capacete, que deve ser feito pelos motociclistas e, infelizmente, ainda muitos condutores não reconhecem a importância desse equipamento de segurança no trânsito.As campanhas de Trânsito são realizadas por meio de peças publicitárias, panfletos, divulgação em meios de comunicação e em ações realizadas nas escolas, seguindo orientações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e podem ser conferidas no endereço eletrônico www.riodasostras.rj.gov.br/ e no Facebook: www.facebook.com/RiodasOstrasGov/